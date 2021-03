Inzidenz über 100: Alb-Donau-Kreis vor erneuten Verschärfungen

Nachdem die vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten 7-Tage-Inzidenzwerte im Alb-Donau-Kreis seit dem vergangenen Donnerstag in Folge über der Marke von 100 je 100 000 Einwohner liegen, bereitet sich das Gesundheitsamt im Landratsamt auf die rechtswirksame Feststellung der Überschreitung vor. Die Corona-Verordnung des Landes gibt dafür den rechtlichen Rahmen vor.

Die endgültige Entscheidung werden Landrat Heiner Scheffold und die Fachleute des Gesundheitsamts am morgigen Montag treffen, nach einer aktuellen Lagebewertung. Die Diffusität des Infektionsgeschehens ist dabei ein weiteres wichtiges Bewertungskriterium bei der zu treffenden Entscheidung. Zahlreiche Ausbrüche beispielsweise in Kitas und Schulen in mehreren Städten und Gemeinden im Kreisgebiet deuten auf ein diffuses Infektionsgeschehen hin.

Die Feststellung der Überschreitung der 100 je 100000 - Inzidenz durch das Gesundheitsamt würde durch öffentliche Bekanntmachung auf der Webseite des Landratsamts erfolgen und zwei Tage nach der Veröffentlichung, also ab kommendem Mittwoch in Kraft treten.

Danach würde das seit 8. März geltende Terminshopping im Einzelhandel („click and meet“) wieder untersagt werden. Ebenso müssten Museen und Galerien wieder schließen. Gleiches gilt für körpernahe Dienstleitungen, mit Ausnahme von medizinisch notwendigen Behandlungen und für die Nutzung von Sportanlagen für den Amateur- und Freizeitindividualsport.

Ansammlungen und private Treffen von Personen wären dann wieder nur für Angehörige eines Haushalts mit einer weiteren Person möglich – Kinder unter 14 Jahren der jeweiligen Haushalte nicht mitgerechnet.

Nicht betroffen von den Einschränkungen wären Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Bau- und Gartenmärkte. Sie werden nach der Corona-Verordnung wie der Einzelhandel für Waren des täglichen Bedarfs behandelt und dürfen weiter geöffnet bleiben. Auch Friseure sowie Fahr- und Flugschulen wären von der Rücknahme der Öffnungsschritte nicht betroffen.

Die Corona-Verordnung gibt vor, dass das Gesundheitsamt bei der regelmäßigen Überprüfung die Inzidenzwerte im Landkreis (Alb-Donau-Kreis) und im Stadtkreis (Ulm) grundsätzlich getrennt zu betrachten hat.