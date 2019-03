Internationaler Chor sucht Kinder, die singen wollen

Seit einigen Wochen wartet Gesangslehrerin Julia Dorn von der Musikschule O.Ton jede Woche in der Oberschaffnei auf Kinder. Im internationalen Kinderchor „Jimba Papaluschka“ sollen die Kinder gemeinsam mit ihr die Freude am Singen entdecken. Doch das Projekt läuft aktuell noch schleppend.

Am Freitagnachmittag steht Nasanin alleine mit ihrer Mutter im Obergeschoss der Oberschaffnei. Die Sechsjährige ist gekommen, um gemeinsam mit anderen Kindern zu singen. Doch außer ihr ist an diesem Freitag niemand da. Nach 20 Minuten nimmt ihre Mutter sie an der Hand und verspricht, in der kommenden Woche wiederzukommen.

Gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten der Stadt Ehingen, Ursula Helldorff, hat Julia Dorn das Projekt angestoßen. Kennengelernt hatten sich die beiden Frauen über „Pop to go“, einem Bandprojekt in Ehingen. Damals sei sie von Ursula Helldorff angesprochen worden, ob sie nicht einen internationalen Kinderchor übernehmen wolle, erinnert sich Julia Dorn.

Die Kinder sollen Spaß und Freude am Singen entwickeln. Gesangslehrerin Julia Dorn

Mit Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren, so die Idee, soll sie Kinder- und Volkslieder in verschiedenen Sprachen einstudieren. „Doch anfangs würde ich gerne mit den Kindern gemeinsam verschiedene Rhythmen kennenlernen. Die Kinder sollen sich im Raum bewegen, klatschen, klopfen und dazu singen“, stellt die Gesangslehrerin das Konzept vor und ergänzt: „Die Kinder sollen Spaß und Freude am Singen entwickeln.“ Als Erkennungsmelodie könnte in Zukunft der Name des Chores „Jimba Papaluschka“ dienen, einem Kinderlied in einer Fantasiesprache.

Doch um starten zu können und die guten Ideen umzusetzen, müssen in den kommenden Wochen mehr Kinder das kostenlose Angebot in der Oberschaffnei wahrnehmen. Bis jetzt sind immer nur ein oder zwei mit ihren Eltern gekommen – zu wenige, um tatsächlich singen zu können. Warum es so schleppend läuft, erklärt sich Julia Dorn damit, dass es sehr viele Angebote für Kinder in Ehingen gibt und das Chorprojekt noch nicht bekannt sei.

Verschoben auf Freitag

Die Werbung lief über die Stadtverwaltung, die den Kontakt zu den Ehinger Grundschulen hat. Anfangs gab es einen Termin am Donnerstag, doch da hätten die meisten Kinder mittags Schule meldeten die Lehrer zurück. Nun wurde der Termin von Donnerstag auf Freitag verschoben.

Mit mindestens drei Kindern will die Gesangslehrerin am Freitag beginnen, kommen irgendwann zehn bis 15, können die ersten Stücke einstudiert werden. Und Julia Dorn, die auch Logopädin ist, sieht neben dem musikalischen Aspekt noch einen weiteren Vorteil am Chor: „Das ist auch eine super Sprachförderung für Kinder, die noch nicht sicher in der Sprache sind.“

