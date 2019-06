Interim-Festival startet am 27. Juni

Das Interim-Festival, ein Kunst- und Kulturereignis, das regionale Impulse schafft, ist in der dritten Auflage auf seiner Wanderung über die Schwäbische Alb in Ehingen angekommen und findet dort vom 27. bis 30. Juni auf dem Volksplatz statt. Unterstützt vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg sowie durch die Förderung im Programm Trafo-Modelle für Kultur im Wandel der Kulturstiftung des Bundes konnte sich Interim in der Region als kulturelles Highlight etablieren.

Unter dem diesjährigen Motto „inter!m – ver/sammelt“ bringt das Festival nicht nur die Menschen aus der Region mit Kulturschaffenden zusammen, sondern bündelt auch verschiedene Kunstsparten unter einem gemeinsamen Nenner. So versammelt das Festival an vier Tagen im Juni Künstler, Kulturschaffende und die Bewohner der Region an verschiedenen Spielorten und gibt ihnen und ihren gemeinsam entwickelten Projekten eine Festival-Bühne.

Jeder konnte sich einbringen

Eingeladen, sich an Interim zu beteiligen, waren alle, die Lust hatten, sich einzubringen. So wurden in Projekten aus den Bereichen Bildende Kunst, Fotografie, Musik und Theater in den vergangenen Wochen und Monaten Vereine, Schulen, Kindergärten, Profis und Laien versammelt – gesammelt wurden Blickwinkel, Ideen, Erinnerungen und Geschichten ebenso wie Gegenständliches. Durch die aktive Mitgestaltung der Bevölkerung und Künstler vor Ort sind in Proberäumen und Kunstwerkstätten – aber auch in Wohnzimmern – spannende Experimente, überraschende Konstellationen und neue Kooperationen entstanden. Bei der Entwicklung der Projekte stand die thematische Auseinandersetzung mit dem Ort, seinen Bewohnern und deren Lebensweise im Fokus. Die Stadt Ehingen und ihr Umfeld wurden aus künstlerischer Perspektive hinterfragt, Vorhandenes neu gedacht und in einen neuen Kontext gestellt. Auf diese Weise öffnet sich den Bürgern aus Ehingen nun ein ganz neuer Blick auf die eigene Heimat und für Besucher von außerhalb wird der Festivalort Ehingen auf eine einzigartige Weise erfahrbar.

Mit einer Straßengalerie kündigt sich das Interim-Festival 2019 bereits im Vorfeld an. Die Motive dazu kommen von fotobegeisterten Menschen aus der Region. Die Ausstellung Kunstsphäre Alb in der Städtischen Galerie Ehingen macht am Beispiel von ausgewählten künstlerischen Positionen deutlich, dass die Schwäbische Alb nicht nur ein Biosphärengebiet, sondern auch eine regelrechte Kunstsphäre ist. „Worte hören, Bilder schauen, Treppen steigen, Aussicht genießen“ können die Besucher während des Festivals im Wolfertturm, der mit Zeichnungen und einer Hörinstallation bespielt wird.

Theaterexperiment im Zirkuszelt

Anfang 2019 wurde das Ehinger Pfeifer-Haus zum Interim-Labor, in dem von Künstler gemeinsam Installationen und Projekte entwickelt wurden, die nun auf dem Festivalgelände präsentiert werden. Ein Theaterexperiment, bei dem Ideen von zahlreichen Akteuren gesammelt und so nun in einem Sammelsurium unterschiedlicher Kunstäußerungen umgesetzt werden, erwartet die Besucher an drei Abenden im Zirkuszelt.

In seiner Ausgabe 2019 hat sich das Interim-Festival intensiver der Musik unterschiedlicher Spielarten geöffnet. In Werkstattform wurden Festival-Abende mit verschiedenen musikalischen Schwerpunkten entwickelt, die durch neue Konstellationen und gemeinsam entwickeltes Repertoire als überraschende, einmalige Premieren-Konzerte im Zirkuszelt auf dem Volksplatz erlebt werden können. An drei Festivaltagen bietet die Werk- und Experimentierstätte Interim-Mobil mit Kreativangeboten allen Besucher die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden. Weitere Infos unter www.interim-kulturhandlungen.de