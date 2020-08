Interessantes Derby in Öpfingen

Der zweite und letzte Teil der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokal Donau steht ab Dienstag auf dem Programm. Am Dienstag, 25. August, wird bei der SG Altheim gespielt. Am Mittwoch, 26. August, stehen sich in Öpfingen und in Altheim bei Riedlingen jeweils zwei Bezirksligisten gegenüber.

SG Altheim II – SV Oberdischingen (Dienstag, 18.30 Uhr). - Trotz Heimvorteils dürfte die Altheimer Reserve gegen den A-Ligisten SV Oberdischingen das Nachsehen haben.

SG Öpfingen – SGM SW Rottenacker/Munderkingen (Mittwoch, 18.30 Uhr). - Beide Mannschaften sind mit Unentschieden in die Punkterunde gestartet. Doch das 4:4 der Öpfinger in Neufra ist sicher höher zu bewerten als das 2:2 von Schwarz Weiß Donau zu Hause gegen Altshausen/Ebenweiler. In der vergangenen Saison hat Schwarz Weiß allerdings in Öpfingen das Punktespiel gewonnen.

SF Donaurieden – SV Uttenweiler (Mittwoch, 18.30 Uhr). - Die Gäste haben nach ihrer Auftaktniederlage in der Bezirksliga einiges gutzumachen. Deshalb werden sie sich gegen den A-Ligisten Donaurieden besonders anstrengen. Der Gastgeber ist Außenseiter.

SGM SW Donau II – SV Bad Buchau (Mittwoch, 18.30 Uhr). - Im ersten Pflichtspiel der Saison 2020/21 bekommt Schwarz Weiß II gleich einen Bezirksligisten vorgesetzt. Die Gastgeber sind wohl nicht ohne Chance.

SpVgg Pflummern-Friedingen – SV Ringingen (Mittwoch, 18.30 Uhr). - In den Vorbereitungsspielen ließ die Mannschaft von Trainer Joachim Oliveira einige Wünsche offen. Am Mittwoch gelten die Gäste aus Ringingen dennoch als Favorit.

FV Altheim – FV Schelklingen-Hausen (Mittwoch, 19 Uhr). - Beide Mannschaften sind mit Siegen in die Bezirksliga-Runde gestartet. Nach einer mäßigen Saison 2019/20 dürfte es der FV Altheim diesmal besser machen und auch im Bezirkspokal weiterkommen wollen. Dagegen wird Bezirksliga-Aufsteiger Schelklingen-Hausen etwas einzuwenden haben.

SV Granheim – SG Altheim (Mittwoch, 19 Uhr). - Nach der deutlichen 1:5-Niederlage zum Bezirksliga-Start in Hohentengen kommt für die SG Altheim dieses Pokalspiel wohl gerade recht, um mit einem Erfolg gegen den B-Kreisligisten wieder Selbstvertrauen zu tanken.

SGM Ertingen/Binzwangen – FV Neufra (Mittwoch, 19 Uhr). - Der Gastgeber wird in der bevorstehenden Kreisliga-A-Saison hoch gehandelt. Das Pokalspiel gegen den Nachbarn aus der Bezirksliga kommt gerade recht und der Ausgang der Partie ist offen.

SV Unlingen – SV Uttenweiler II (Donnerstag, 18.30 Uhr). - Die beiden Mannschaften spielen in der Saison 2020/21 in verschiedenen B-Ligen. Mit Heimvorteil sind die Gastgeber etwas höher einzuschätzen.