Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder war in den letzten Mitgliederversammlungen pandemiebedingt nicht möglich. In einer gesonderten Veranstaltung wurde daher am 19. Juni ein Ehrungsnachmittag für die Jubilare des DRK Ortsverein Ehingen durchgeführt.

Insgesamt 560 Vereinsjahre hatten sich am 19. Juni im DRK Heim in Ehingen versammelt. Der Vorsitzende Alexander Baumann eröffnete den Ehrungsnachmittag und bedankte sich für die Unterstützung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Das tatkräftige Engagement und die Vereinstreue wurden dabei in entsprechendem Rahmen gewürdigt, feierlich wurden Anstecknadel, Urkunde und ein kleines Präsent überreicht. Unter den Anwesenden war ersichtlich, welch breite Palette das Ehrenamt im Ortsverein bietet.

Geehrt wurden langjährige Mitglieder aus der Bereitschaft und der Einsatzeinheit, Helferinnen aus dem Tafelladen oder von Rat und Tat, Jugendrotkreuzler, sowie ehrenamtliche Unterstützer bei den Blutspende-Terminen oder des Hausnotrufes.

15 Jahre: Wolfgang Rechtsteiner, Willy Schüßler, Hartmut Fischer, Emily Poh-Lamp und Mirco Pokrivka; 20 Jahre: Dominik Korth; 25 Jahre: Theresia Gräter, Gisela Kramer, Waltraud Sommer, Edelgard Seiffert und Annemarie Ströbele; 30 Jahre: Martin Heilig und Pravoslava Korthova; 35 Jahre: Olga Geißelhart und Hans-Peter Dudik; 40 Jahre: Andreas Gumper; 55 Jahre: Johann Waibel und Gertrud Häußler; 60 Jahre: Hans-Dieter Heilig.