Innere Medizin in Ehingen wird erweitert

Die Akutgeriatrie in Ehingen ist eine Erfolgsgeschichte. Sie wurde Ende 2016 unter Leitung von Michael Jamour gegründet und verzeichnet seither eine immer größer werdende Nachfrage. Weil es derzeit mehr Patienten als Plätze gibt, wird dieser Bereich weiter ausgebaut. Denn es wird in Zukunft immer noch mehr Patienten geben, die auf Grund ihres Alters und ihren Mehrfacherkrankungen eine intensivere Betreuung benötigen, teilt das Alb-Donau-Klinikum in Ehingen mit.

In den kommenden Jahren sei damit zu rechnen, dass dieser Bereich weiter an Bedeutung gewinnt, heißt es in der Mitteilung weiter. Daher wird der erfolgreichen Inneren Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie unter Leitung von Chefärztin Annett Schiefer eine zweite Abteilung Innere Medizin mit Schwerpunkt Geriatrie zur Seite gestellt. Dies ist Ausdruck einer immer stärkeren Spezialisierung und Differenzierung in der Medizin und stärkt sowohl die Kardiologie als auch den neuen Bereich Akutgeriatrie.

Beide Kliniken für Innere Medizin werden jeweils von einem Chefarzt geleitet. Die Klinik Innere Medizin und Kardiologie wird wie bisher von Annett Schiefer geleitet. Sie ist zugleich für die Intensivmedizin zuständig. Chefarzt der neuen Klinik Allgemeine Innere Medizin und Geriatrie wird Michael Jamour, der bereits die Geriatrische Rehaklinik Ehingen leitet und den Aufbau der Akutgeriatrie verantwortet.

Zwischen beiden Kliniken wird es eine enge Zusammenarbeit im Alltag geben. Denn gemeinsam betreuen sie die Patienten in der interdisziplinären Notaufnahme und die Oberärzte beider Schwerpunkte werden die Dienstbereitschaft gemeinsam abdecken.

Therapie soll Selbstständigkeit im Alltag ermöglichen

Mit der neuen Klinik Allgemeine Innere Medizin und Geriatrie kann der Bereich Akutgeriatrie ausgebaut werden. Dadurch können noch mehr Patienten von der Therapie profitieren, die ihnen möglichst wieder Selbstständigkeit im Alltag bringt. Denn manche ältere Patienten sind nach einem Krankenhausaufenthalt noch nicht in der gesundheitlichen Verfassung, die für eine Aufnahme in eine Geriatrische Rehabilitation nötig wäre. Wenn es gelingt, diese Patienten durch eine Frührehabilitation im Bereich Akutgeriatrie fit für eine Anschlussrehabilitation zu machen, sei für den Patienten und seine Angehörigen viel erreicht, so die Klinik.. Denn so hätten sie eine gute Chance, auch nach schwierigen Eingriffen oder schweren Erkrankungen wieder den Grad an Selbständigkeit zu erreichen, der ihnen eine Rückkehr in die vertraute häusliche Umgebung ermöglicht.

Auch für die Innere Medizin und Kardiologie ergeben sich durch die weitere Spezialisierung Vorteile. Gerade für angehende Kardiologen ist eine so stark spezialisierte Klinik mit guter technischer und personeller Ausstattung ein attraktives Beschäftigungsfeld.

Aufteilung muss auch räumlich umgesetzt werden

Die neue Klinik nimmt ihre Arbeit zum 1. April 2019 auf. In den kommenden Wochen werden noch einzelne Stationsumzüge notwendig werden, um die neue Aufteilung auch räumlich umzusetzen. Dadurch werden es die Besucher aber wieder leichter haben. Denn dann finden sie die gesamte Chirurgie in einem Bettenhaus und die beiden Inneren Kliniken gemeinsam mit der Frauenklinik im anderen.

