Infozentrum Ehinger Alb in Dächingen hat wieder geöffnet

Das Informationszentrum Ehinger Alb auf dem Dorfplatz in Dächingen ist am Ostermontag in die neue Saison gestartet und nun wieder regelmäßig geöffnet. An Sonn- und Feiertagen können sich Besucher von 10 bis 16.30 Uhr über das Biosphärengebiet Schwäbische Alb informieren. Dafür gibt es nicht nur viele Infobroschüren und viele Banner in dem lichtdurchfluteten Hauptraum, sondern auch eine Multivisionsschau „Mehr des Lebens“ im Meditationsraum.

Hier können die Besucher bei Betrachtung einer Videoschau zur Ruhe kommen. Aber auch Peter Münch und 15 weitere ehrenamtliche Arbeiter können zu allen Themen detaillierte Informationen geben. Das Informationszentrum Ehinger Alb ist eines von 18 Informationszentren im Biosphärengebiet Schwäbische Alb und wurde im Jahr 2012 eröffnet. Jedes einzelne Zentrum hat ein anderes Thema. Besinnung, Entschleunigung und Spiritualität ist das Thema in Dächingen. Weitere Themen sind unter anderem „Wasser – Quell des Lebens“ in Lauterach, „Auf den Spuren der Vergangenheit“ in Schelklingen-Hütten und „Tradition“ in Pfullingen.

Ziel des Informationszentrums ist es, den Bürgern die Themen Natur, Landwirtschaft, Gastronomie und nachhaltiger Tourismus näherzubringen. Nach einem Besuch im Informationszentrum bietet sich im Anschluss der Besinnungsweg „Wege der Besinnung und der Einkehr“ an. Individuell kann man entweder ein kleines Stück oder aber auch ein großes Stück auf dem 50 Kilometer langen Ehinger Besinnungsweg wandern. Die jahrhundertealte Kulturlandschaft mit ihren dunklen Wäldern und herrlichen Ausblicken über weites Land begeistert die Wanderer. „Die Wanderer können dabei ihren Alltag hinter sich lassen und sich bewusst auf sich selbst und die beruhigende Natur um sie konzentrieren“, erklärt Peter Münch. Er arbeitet bereits seit der Eröffnung 2012 ehrenamtlich im Informationszentrum in Dächingen.