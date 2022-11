Die zweite öffentliche Informationsveranstaltung zum „Industriegebiet Berg 2. Erweiterung“ findet am 14. November um 19 Uhr in der Lindenhalle statt. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll es in der Veranstaltung einen Überblick geben über den aktuellen Stand des Bebauungsplans, des Grünordnungsplanes, der Fachgutachten, zu denen fachliche Zwischenergebnisse vorliegen, sowie des räumlichen Betriebskonzepts der Firma Liebherr. Neben Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung werden auch die beteiligten Büros und Fachgutachter sowie die Firma Liebherr an der Veranstaltung teilnehmen, informieren und für Fragen zur Verfügung stehen. Auch der Bürgerinitiative Industriegebiet Berg wird die Möglichkeit zur Äußerung gegeben.