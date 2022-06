Informationen direkt vom Feld

Der Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis veranstaltet am Mittwoch, 22. Juni, in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum (LEL) ein Farminar zum Thema „Klimaangepasste Sortenwahl und Züchtung – am Beispiel Winterweizen“. Das Farminar beginnt um 18 Uhr und dauert etwa 90 Minuten, teilt die Behörde mit.

Auf dem Zentralen Versuchsfeld im Alb-Donau-Kreis erklären Julia Schweizer vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis und Dr. Heike Knörzer vom Landwirtschaftlichen Technologie Zentrum Augustenberg, wie sich die klimatische Situation in Baden-Württemberg verändert und welche Auswirkungen dies auf den Ackerbau hat. Dabei thematisieren sie mögliche Beispiele für klimaangepasste Züchtungen und stellen die Wichtigkeit der Sortenwahl dar.

Ein Farminar ist ein Web-Seminar, das direkt live vom Feld übertragen wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind somit virtuell „direkt am Feld“ dabei, während die Expertinnen und Experten referieren und praxisnahe Beispiele zeigen. Mögliche Fragen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Farminars über einen Chat stellen, die unmittelbar von den Referentinnen und Referenten vor Ort beantwortet werden.