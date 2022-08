Infonachmittag zum Altglockenspiel im Rathaus Dächingen

Vom 1. Oktober an bietet die Musikschule der Stadt Ehingen Unterricht im Altglockenspiel für Kinder von sechs bis acht Jahren in Ehingen und Dächingen an. Die musikalische Grundausbildung mit dem Altglockenspiel vermittele musikalische Kenntnisse für den späteren Instrumentalunterricht, heißt es in der Mitteilung. Das Glockenspiel klingt hell und freundlich, erzeugt klare Klänge und eignet sich für Grundschulkinder in der ersten und zweiten Klasse sowie für Kindergartenkinder im letzten Kindergartenjahr. Das Instrumentalfach vermittelt einen altersgerechten Einstieg in die Musiklehre, das Erlernen der Notenschrift sowie die Koordination beider Hände beim Musizieren. Der Unterricht dauert 45 Minuten und findet einmal wöchentlich in einer Gruppe von vier bis maximal sechs Kindern im Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 statt. Für Kinder und Eltern findet am Dienstag, 6. September, um 14 Uhr im Rathaus Dächingen ein Informationsnachmittag statt. Alexia Kirschner, Lehrkraft der Musikschule stellt das Angebot vor und steht für Fragen zur Verfügung. Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich.