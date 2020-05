Infektionsschutz: Polizei beendet gemeinsames Grillen

Die Polizei hat am Sonntag in Ehingen das gemeinsame Grillen von mehr als 30 Personen aufgrund von Verstößen gegen den Infektionsschutz vorzeitig beendet. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Zeugin hatte am Sonntag gegen 13.15 Uhr eine größere Personengruppe auf einem Grillplatz im Bereich der Jungviehweide gemeldet. Eine Polizeistreife überprüfte daraufhin den Grillplatz, dabei trafen die Beamten 32 Angehörige aus verschiedenen Familien an. Die Personen hatten sich zu einem Grillnachmittag getroffen und hielten darüber hinaus den Mindestabstand nicht ein. Die Teilnehmer mussten ihr Treffen abbrechen und den Grillplatz getrennt verlassen. Sie müssen sich nun wegen Verstoß gegen den Infektionsschutz verantworten.