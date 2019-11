Indische Tempeltänze in Ehingen

Höchst exotisch wurde es im Ehinger Franziskanerkloster mit typisch indischer Musik. „Das sind heilige Tänze mit einer sehr komplexen Tanzform, die Bewegung geht bis in die feinsten Muskeln“, sagte Benedicta Walser von der VHS bei der Begrüßung der Gäste.

Sie würde zu Ehren des Gottes Shiva, dem höchsten hinduistischen Gott tanzen, erklärte Monalisa Ghoshi, bevor sie mit ihren beiden Schülern, alle drei in prächtigen Kostümen und stark geschminkt, zu sehr fremdländisch anmutender Musik tanzte. Anmutig und mit ausdrucksstarker Körpersprache zeigten die Drei mitreißende Choreographien und nahmen so die Zuschauer mit in eine für sie völlig fremde Welt.