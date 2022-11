In Schelklingen, Blaubeuren und Ulm wird gestreikt

Die Warnstreiks der Metall- und Elektroindustrie gehen in die zweite Woche. Die vierte Verhandlung ging am 8. November ohne Bewegung zu Ende. Daher sind Beschäftigte von mehreren Unternehmen in der Region am 9. November in den Ausstand getreten, teilt die IG Metall Ulm in einem Presseschreiben mit.

Die Kolleginnen und Kollegen aus der Region erhöhten auch in der zweiten Woche der Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie den Druck auf die Arbeitgeber. Am Montag legten die Beschäftigten bei der Firma Kamag Transporttechnik in Ulm die Arbeit in Form eines Frühschlusses nieder. Am Dienstag folgten dann 700 Beschäftigte der Firma Liebherr Hydraulikbagger aus Kirchdorf, die bei einer Aktiven-Mittagspause über den Stand der Tarifrunde informiert wurden.

Am Mittwoch, 9. November, beteiligten sich die Betriebe Spohn & Burkhardt GmbH in Blaubeuren, Cooper Standard Automotive in Schelklingen, die Liebherr-Components in Biberach und Thales Deutschland in Ulm in Form eines Frühschlusses an den Warnstreiks. Ebenfalls am Mittwoch legten in den Riedlinger Firmen Feinguss Blank (in allen drei Schichten) und Silit rund 420 Beschäftigte die Arbeit in Form eines Frühschlusses nieder. Um 12 Uhr gab es eine zentrale Kundgebung vor der Firma Feinguss Blank an der sich rund 200 Menschen beteiligten.

Seit Ende der Friedenspflicht beteiligten sich knapp 9000 Beschäftigte aus 20 Betrieben in der Region Ulm, Ehingen und Biberach an den Warnstreiks der IG Metall, teilt die Gewerkschaft abschließend mit.