In Mengen herrscht Abschiedsstimmung

Das hat Staffelleiter Jürgen Amendinger gut hingebracht: In Mengen steht am Samstag, 9. Juni, ein Abschiedsspiel auf dem Programm. Allerdings verlassen die beiden Gegner die Fußball-Bezirksliga in unterschiedliche Richtungen: Der FC Mengen steigt auf in die Landesliga, der FV Schelklingen-Hausen muss in die Kreisliga A absteigen. Die anderen Mannschaften aus der Region, Rottenacker und Altheim, liegen punktgleich im Tabellenmittelfeld und müssen ebenfalls auswärts antreten. Anpfiff in Mengen ist um 15 Uhr, alle anderen Begegnungen des letzten Spieltages beginnen am Samstag um 17 Uhr.

FC Mengen – FV Schelklingen-Hausen (Vorrunde: 3:0). - Die bisherige Bilanz dieser beiden Mannschaften sagt genug aus: Der Gastgeber FC Mengen hat 77 Punkte aus 29 Spielen geholt und die Möglichkeit, im Spiel gegen Schelklingen-Hausen die Torezahl auf 100 zu stellen. Auf der anderen Seite ist der FV Schelklingen-Hausen, der eine katastrophale Rückrunde spielte und mit insgesamt nur 21 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz liegt. Zwar gilt, dass die Spiele „David gegen Goliath“ von besonderem Reiz sind, doch wird sich der FC Mengen die Meisterfeier am Samstag kaum vermasseln lassen. Die Mengener haben in der ganzen Runde nicht ein Spiel verloren und werden die weiße Weste auch heute verteidigen.

FV Bad Schussenried – TSG Rottenacker (Vorrunde: 3:4). - In der Endphase der Rückrunde hatte TSG-Trainer Timm Walter zunehmend mit personellen Problemen zu kämpfen. Am vergangenen Wochenende fielen zusätzlich kurzfristig zwei weitere Stammspieler aus. Es gilt trotzdem für die Gäste, im letzten Spiel durch einen Sieg in Bad Schussenried noch die Auswärtsbilanz zu verbessern.

SV Hohentengen – SG Altheim (Vorrunde: 4:2). - Erst vor wenigen Wochen verlor Aufsteiger Altheim das Nachholspiel gegen den SV Hohentengen überraschend zu Hause. Trainer Joachim Oliveira wird sicher besondere Sorgfalt auf SVH-Offensivspieler Fabian Beckert legen. Dieser Spieler hat im Vorrundenspiel in Altheim zwei der vier Tore von Hohentengen erzielt. Ob bei der SGA Peter Leicht wieder voll einsatzfähig sein wird, ist fraglich. Die Altheimer haben auf der Göge ihren guten Ruf als starke Auswärtsmannschaft zu verteidigen.

Weitere Spiele: FC Krauchenwies/Hausen – SV Ebenweiler (2:1), SV Bad Buchau – SV Sigmaringen (1:3), FV Altshausen – FC Laiz (4:1), FV Neufra – FV Bad Saulgau (4:1), SF Hundersingen – SV Uttenweiler (1:5). (ai)