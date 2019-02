In Kirchen lebt sich’s immer noch antik

Das kulturelle Erbe zu bewahren ist den Kirchener Vereinen ein besonderes Anliegen. Sportfreunde, Musikkapelle, Bürgeleshexa, Grashüpfer und nicht zuletzt die Feuerwehr sind dabei, wie am Samstag beim Vereineball, auf besonders vorteilhafte Darstellung bedacht.

Etliche Hundert Zuschauer waren in der säulenlosen Halle von der lebensechten Präsentation des noch nicht untergegangenen Abendlandes hin- und her gerissen. Hier blühte jahrtausendelange Geschichte in einer unübertrefflichen Art der Klitterung voll auf. Mehr als jedes Geschichtsbuch vermochte die Show, bildungsbeflissenem Bürgertum, darunter vor allem der begeisterungsfähigen Landugend, vor Augen zu führen, wie schön es doch einmal sein konnte kurz nach der Steinzeit.

Da alles Leben aus dem Wasser stammt, fingen dort die Götter an zu wirken mit dem aus dem Zustand transparenter Quallen hervorquellenden Wogen der ihrem Vater nachgebildeten blaugrün schimmernden Nereiden. Als solche imponierten Grashüpfer, de Erfahrene, dem als Moderator durch den Abend führenden Joe Betz so sehr, dass er sie kurzerhand nach einem Vorschlag aus dem Publikum in „Antike Grashüpfer“ umbenannte.

Die Narrenzunft machte es möglich, dass die allgegenwärtige Glasfaserkabelverlegung in Kirchen zur Bergung antiker Funde unterbrochen wurde.. Ein alter Klappstuhl kam zuerst zum Vorschein. Ein danach gehobener Pfeil von Amoris Bogen richtete bei einem jungen Bauarbeiter einen Dachschaden an, ein Hinkelstein von Obelix zeugte von frühem gallischem Widerstand gegen fremde Mächte. Dreimal rieb Aladdin an seiner „El-Lampa“, und eine edle Mumie vertrieb die Graber.

Wie gewohnt ringsum von ihrer besten Seite zeigte sich die in Kirchen grundsätzlich weibliche Feuerwehr als antike Mädchen von der erlesenen Schönheit, die schon August Graf von Platen aufs Höchste entzückte und die Männer in Kirchen zu unmissverständlicher Zugabeforderung animierte. Gerne gewährt wurde auf schönen Beinen, was heiß begehrt aus vollem Rohr gefordert.

Eine sprachliche Meisterleistung erbrachten aktive und altherrliche Sportfreunde mit der akzentfreien Übertragung aus der „Taverna Klinggidis“, 486 vor der Zeitwende, in die barbarische Sprache der Neuzeit. Zeitnah erlebte der Zuschauer das Entstehen der Akropolis in Athen und gewann Verständnis für die Not gewisser Bevölkerungskreise. Mit einem Ball illustrierte Athlet Brenno olympische Spielchen.

Extrem antik gaben sich Grashüpfer, de Jonge, als sie aus ihren eigenen und sehr vorteilhaft gekleideten Körpern zum Himmel ragende ägyptische Pyramiden errichteten. Antike Festspiele für moderne Teilnehmer internationaler Zusammensetzung richtete die vereinte Musikkapelle aus. „Ave Praesi!“ wurde dem dabai anwesenden Imperator römischer Herkunft gehuldigt. Großzügig lieferte er jeden Verlierer den Löwen zum Verzehr. Nur schwer tat sich das antikisierte Publikum am Ende mit der von einer Auszugpolonaise eingeleiteten Rückkehr in eine Wirklichkeit, die mancher Akteur erst nach einer Trinkkur wieder erträglich fand.