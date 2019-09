In Griesingen haben beide Nachholbedarf

In der vergangenen Saison haben die SG Griesingen und der SV Ringingen die Plätze drei und zwei belegt. In der noch jungen neuen Runde stehen sich beide Mannschaften am Sonntag, 15. September, im Top-Spiel der Fußball-Kreisliga A in Griesingen gegenüber. Alle sechs Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SZ-Topspiel: SG Griesingen – SV Ringingen. - Beide Mannschaften haben seit dieser Saison neue Trainer. Beide Vereine können mit dem bisherigen Abschneiden in dieser Saison nicht zufrieden sein. Die SG Griesingen hat zwar ihr Auftaktspiel in Oberdischingen gewonnen, dann aber in zwei weiteren Spielen nur einen Punkt geholt. Der SV Ringingen ist am weitesten im Rückstand und hat sein bisher einziges Spiel verloren. Beide haben also Grund, am Sonntag nachzulegen.

Marco Liebmann, Trainer der SG Griesingen, ist im Raum Ehingen noch ein unbeschriebenes Blatt. Er engagiert sich jedoch an seiner neuen Wirkungsstätte voll und will mit seiner Mannschaft am Sonntag den ersten Heimsieg einfahren.

Hartmut Pohl hat nach seiner Zeit beim VfL Munderkingen im Sommer den SV Ringingen übernommen. Das Team vom Hochsträß hat eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich und ist nur ganz knapp in der Aufstiegsrelegation am FC Krauchenwies/Hasusen gescheitert. Das Spiel in Griesingen in der Vorsaison endete 1:1. Sicher wäre eine erneute Punkteteilung für beide Teams am Sonntag zu wenig.

SGM Ertingen/Binzwangen – SG Ersingen. - Die Gastgeber stehen nach drei Spielen ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz. Das wird ein echter Prüfstein für den Aufsteiger SG Ersingen, der bisher in zwei Spielen voll überzeugt hat. Die Gäste wollen auch am Sonntag nicht leer ausgehen.

SV Betzenweiler – SV Oberdischingen. - Der SV Betzenweiler will es in dieser Saison offensichtlich wissen. Bisher hat der Gastgeber alle drei Spiele gewonnen. Auch am Sonntag sind die Rollen ungleich verteilt und beim SV Oberdischingen vermisst man schmerzlich den verletzten Julian Albrecht. Am vergangenen Wochenende hat das Team von Trainer Markus Schmid jedoch seinen ersten Punkt ion der neuen Saison geholt.

FV Schelklingen-Hausen – SF Kirchen. - Auf dem Semmelbühl kann man mit dem bisherigen Abschneiden der SF Kirchen nicht zufrieden sein. Mit bisher null Punkten sind die Gäste Tabellenletzter. Vor der sonntäglichen Partie ist der FV Schelklingen-Hausen also klarer Favorit.

SF Bussen – TSV Rißtissen. - Die SF Bussen haben sich nach dem Aufstieg den Start in die Punkterunde sicher anders vorgestellt. In Donaurieden haben sie am vergangenen Sonntag jedoch eine gute Form gezeigt. Am gleichen Tag hat der TSV Rißtissen erstmals gewonnen. Fraglich, wer am Sonntag das bessere Ende für sich behalten wird.

Schwarz Weiß Donau II – FC Schelklingen/Alb. - Die Gastgeber streben ihren zweiten Heimsieg an. Doch gegen die sehr stark gestarteten Gäste wird dieses Vorhaben sich nur schwer verwirklichen lassen. Das Team von Trainer Wilfried Staiger hat bisher nämlich beide Spiele gewonnen.

Spielfrei sind die Sportfreunde Donaurieden.