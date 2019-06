In Ehingen wütet der Eichenprozessionsspinner

Ein unscheinbarer Nachtfalter mit extrem gefährlicher Wirkung ist der Eichenprozessionsspinner (EPS). Seit Tagen ist eine Fachfirma damit beschäftigt, in Ehingen und seinen Teilorten seine Nester mit den gefährlichen Raupen fachgerecht zu beseitigen.

Jede Berührung mit den Haaren der Raupe wirkt so stark wie ein Wespenstich. Wie bei diesem können allergische Reaktionen ausgelöst werden.

Michael Heim, Andreas Erwerle, Ronny Epple und Rüdiger Lesher (v.l.) klären über den Eichenprozessionsspinner auf. (Foto: SZ- hog)

Beim Sportplatz in Rißtissen war eine zwanzigjährige Jungeiche von sechs Nestern des EPS befallen. Am Donnerstag wurden diese von der Firma Ronny Epple mit einem Spezialsauger beseitigt. Ehingens Baudezernent Andreas Erwerle, Michael Heim vom Stadtbauamt (Abteilung Grün) und Fachagrarwirt Rüdiger Lesher, Leiter der Stadtgärtnerei, informierten über die Gefahren der Raupe.

Der EPS tritt seit langem in Deutschland auf, war jedoch durch 60 natürliche Gegenspieler wie Vögel, Insekten oder Käfer im natürlichen Gleichgewicht. „Seit 2018 ist in Ehingen eine Überpopulation des EPS festzustellen, verursacht durch den umweltbedingten massiven Rückgang der natürlichen Feinde, sowie die vom Klimawandel verursachten guten Bedingungen für die Raupen, insbesondere die trockene und warme Witterung im Mai und Juni“, sagt Rüdiger Lesher. Weiter erläutert der Experte.

„Der Schmetterling legt im Herbst 200 Eier in die Eiche. Vor Wintereinbruch entstehen hieraus Larven, die bei Temperaturen bis zu minus 30 Grad überwintern können. Im April schlüpfen die Larven, und fressen als Raupen die Blätter der Eiche. Sie entwickeln Brennhaare, die bei Mensch und Tier eiweißtoxische Reaktionen auslösen. Die feinen Haare zerbröseln, hängen in den Blättern, am Boden, und werden vom Wind verteilt. Jedes Kleinstteil hat einen Widerhaken, jede Berührung schmerzt zwei Wochen lang wie ein Wespenstich. Allergiker können wie beim Wespenstich einen allergischen Schock erleiden. Gelangen Teile in die Lunge, lindert eine medikamentöse Behandlung der Schleimhäute die Symptome“.

Sieben Jahre giftige Wirkung

Die Experten machten ferner deutlich, dass das Entfernen der Nester die schon abgefallenen Haare nicht beseitigen kann, und dass diese sieben Jahre ihre giftige Wirkung entfalten. „Sandkästen können wir mit 98 Grad heißem Wasser retten, aber alle anderen Methoden sind Bockmist“, warnt Lesher, und empfiehlt im Falle des Entdeckens eines Nestes den Gang zur Gemeinde. „Nur eine Fachfirma sollte sich um die Beseitigung kümmern, dadurch erreichen wir wenigstens eine Minimierung. Im Übrigen müssen wir lernen, mit der Gefahr zu leben, ähnlich wie bei Wespen oder Hornissen“, ergänzt der Experte.

Die Plage ist mittlerweile bekannt. Der Ostalbkreis ist der wohl am stärksten vom Eichenprozessionsspinner betroffene Landkreis in Baden-Württemberg. Deshalb haben die Verantwortlichen auch keinen Ausweg mehr gesehen, als die angegriffenen Eichenbestände mit einem Pflanzenschutzmittel von einem Hubschrauber aus zu besprühen.

Da in Sachsen und Brandenburg zusätzlich die Hainbuche betroffen ist, waren sich die Experten vor Ort einig, dass das Thema die Menschen in den kommenden Jahren zunehmend beschäftigen wird.

Innerhalb weniger Minuten hat Ronny Epple, geschützt durch einen Schutzanzug, die Nester eingesaugt. Wenn er in einigen Tagen alle gesichteten Nester beseitigt hat, werden sie der Müllverbrennung zugeführt. Unter anderem gab oder gibt es aktuell Nester in der Ehinger Wolfertanlage, am Spielplatz Nasgenstadt, im Freibad, an der Jugendbude Gamerschwang und am Sportplatz Kirchen. Weitere Informationen erteilen die Stadtgärtnerei Ehingen und das Baudezernat.

