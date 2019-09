In Ehingen geht es um wichtige Punkte

Zwei Mannschaften der Fußball-Bezirksliga Donau haben in dieser Saison bisher enttäuscht. Sowohl von der TSG Ehingen als auch vom FV Altheim hatte man mehr erwartet, als sie bisher eingehalten haben. Am Samstag, 28. September, spielen beide Teams gegeneinander. Die SG Öpfingen will am Sonntag ihre Erfolgsserie bei der SG Hettingen/Inneringen fortsetzen, Schwarz Weiß Donau und die SG Altheim müssen ebenfalls in Auswärtsspielen bestehen.

TSG Ehingen – FV Altheim (Samstag, 17 Uhr). - Die TSG Ehingen hat sich durch zwei Siege in Folge Luft verschafft. Allerdings war das 3:2 gegen Krauchenwies nicht gerade überzeugend. Die Gäste haben am vergangenen Wochenende zu Hause eine hohe Niederlage erlitten. Spielleiter Marco Wasner sagt jedoch: „Wir kennen die Qualität des FV Altheim, der starke Einzelspieler in seinen Reihen hat, und lassen uns vom 1:9 vergangene Woche nicht beeinflussen.“ Es werde sicher ein Spiel auf Augenhöhe, so Wasner. Bis auf Simon Müller sind alle Spieler an Bord. Gecoacht wird die TSG gegen Altheim von Daniel Post.

FC Krauchenwies/Hausen – SGM Schwarz Weiß Donau I (Sonntag, 15 Uhr). - Nach den hervorragenden Leistungen und zwei Siegen im WFV-Pokal hatte man von der neuen Spielgemeinschaft mehr erwartet, als sie bisher geleistet hat. Nach dem Remis in Neufra hat am vergangenen Sonntag besonders das 2:6 enttäuscht. Nach der Halbzeitführung hat die Mannschaft von Timm Walter im zweiten Durchgang fünf Gegentore kassiert. „Weniger Reden und mehr Leistung", fordert der Gästetrainer. Der FC Krauchenwies/Hausen hat zuletzt in Ehingen eine ansprechende Leistung gezeigt und wird gegen den Tabellennachbarn einen Heimsieg im Visier haben. „Wir müssen uns die Punkte hart erkämpfen, werden aber sicher wieder unten herauskommen“, sagt Timm Walter. Fehlen wird außer den Langzeitverletzten am Sonntag Markus Ottenbreit.

FV Altshausen – SG Altheim (Sonntag, 15 Uhr). - „Wir brauchen Punkte in Altshausen", sagt Trainer Martin Blankenhorn. Das Team vom Hochsträß hat in den bisherigen fünf Spielen nur fünf Punkte geholt und seit dem Auftaktsieg in Bad Buchau keinen Sieg mehr gelandet. Seine Mannschaft werde alles versuchen, sagt Martin Blankenhorn. Der bisher verletzte Peter Leicht hat in Uttenweiler erstmals wieder eine Halbzeit gespielt, Christian Lutrelli erstmals wieder trainiert. Der Gastgeber hat erst ein Heimspiel gewonnen. Altheims Aussichten sind also nicht schlecht.

SG Hettingen/Inneringen – SG Öpfingen (Sonntag, 15 Uhr). - „Wir wollen an die Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen und den nächsten Dreier einfahren“, sagt Öpfingens Abteilungsleiter und Torhüter Steffen Lehmann. Doch das Spiel werde sicher kein Selbstläufer und die Gäste müssten ans Limit gehen, so Lehmann. Der Kantersieg vom vergangenen Sonntag beim FV Altheim darf nicht zu Leichtsinn verführen. Fehlen werden am Sonntag Philipp Mall und Florentin Häberle.

Weitere Spiele am 6. Spieltag: FV Neufra – SV Uttenweiler, SV Hohentengen – SV Bad Buchau, SGM Blönried/Ebersbach – SF Hundersingen.