In Ehingen gehen die Lichter aus

Auch in diesem Jahr gehen in Ehingen wieder die Lichter aus, zumindest für eine Stunde. Anlass ist die Earth Hour 2022, die am Samstag, 26. März, zwischen 20.30 und 21.30 Uhr stattfinden wird. Die Stadt Ehingen nimmt mittlerweile regelmäßig an der Aktion teil, die weltweit stattfindet.

Die Earth Hour (deutsch: Stunde der Erde) ist eine Klima- und Umweltschutzaktion, die auf den Ressourcenverbrauch durch Beleuchtung aufmerksam machen soll. Deshalb wird bei der Aktion die Beleuchtung an zahlreichen öffentlichen Gebäuden für eine Stunde ausgeschaltet.

Die Stadt Ehingen wird in diesem Jahr wieder die Beleuchtung an den folgenden Gebäuden ausschalten:

Konviktskirche

Stadtpfarrkirche St. Blasius

Liebfrauenkirche / Franziskanerkloster

Stadtmuseum

Rathaus

Die erste Earth Hour fand im Jahr 2007 in Sydney in Australien statt, organisiert wurde sie damals vom World Wide Fund for Nature (WWF). Bereits ein Jahr danach nahmen Kommunen und Unternehmen weltweit an der Earth Hour teil. Die Aktion findet jedes Jahr im März statt und steht unter der Schirmherrschaft des WWF. Die Stadt Ehingen nahm erstmals 2013 an der Earth Hour teil und ist seitdem regelmäßiger Teilnehmer an der Aktion.

Auch Bürgerinnen und Bürger können sich an der Earth Hour beteiligen. Nach dem Motto „Licht aus. Klimaschutz an“, können am Aktionstag die Lichter in den eigenen vier Wänden für eine Stunden ausgeschaltet oder die Beleuchtung reduziert werden, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. In diesem Jahr soll mit der Earth Hour auch ein gemeinsames Zeichen für Frieden in der Ukraine, in Europa und auf der ganzen Welt gesendet werden.