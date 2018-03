In Ehingen gehen die Lichter aus

In Ehingen gehen am Samstag, 24. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr die Lichter aus – so wie rund um den Globus. Denn während der WWF-„Earth Hour“, eine Aktion der Umweltstiftung WWF, werden unzählige Privatpersonen zuhause das Licht ausschalten und viele Tausend Städte symbolisch ihre bekanntesten Bauwerke in Dunkelheit hüllen, darunter Wahrzeichen wie der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro.

Auch Ehingen ist in diesem Jahr wieder dabei und wird eine Stunde lang die Beleuchtung von verschiedenen Gebäuden, die das Stadtbild prägen, abschalten, um so ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Das Rathaus, Bürgerhaus Oberschaffnei, das Museum, die Liebfrauenkirche mit Franziskanerkloster, Stadtpfarrkirche St. Blasius und die Konviktskirche werden zur „Earth Hour“ dunkel sein.

Laut Online-Karte von WWF ist Ehingen die einzige Stadt im Alb-Donau-Kreis, die sich beteiligt. Ulm und Neu-Ulm machen aber mit. Und nach Angaben des WWF werden sich dieses Jahr wieder Millionen Menschen auf der ganzen Welt beteiligen.

Mitmachen und sich einsetzen kann jede Privatperson: gegen den Klimawandel, für den Artenschutz und für den Schutz der biologischen Vielfalt auf unserer Erde. Die Aktion soll weltweit Millionen Menschen dazu motivieren, umweltfreundlicher zu leben und zu handeln – weit über die sechzig Minuten hinaus.

Ehinger, die von sich ein Selfie machen, wie er oder sie sich an der „Earth Hour“ beteiligt, können sogar gewinnen, denn die drei originellsten Einsendungen werden prämiert. Gewinnen können Teilnehmer einen City-Gutschein der Stadt Ehingen in Höhe von 50 Euro, 20 Euro und zehn Euro. In der Ehinger Innenstadt können diese dann beim gemütlichen Einkauf eingelöst werden und auch Cafés, Bistros und Restaurants laden zum Schlemmen und Genießen ein.

Teilnehmer müssen ihr Selfie mit ihren Kontaktdaten bis zum 31. März an die E-Mail-Adresse nachhaltigestadt@ehingen.de senden. Durch die Einsendung erklären sich Teilnehmer damit einverstanden, dass ihr Selfie mitsamt Namensangabe bei einer Prämierung veröffentlicht wird. Die Veröffentlichung erfolgt auf dem Internetauftritt der Stadt Ehingen. Nach Abschluss der Aktion werden alle eingegangen Einsendungen gelöscht.