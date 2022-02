In drei Bezirken tätig – bis 38 gespielt

Bei Hartmut Pohl kann man mit Recht sagen, dass er ein Leben mit und für den Fußball geführt hat. Nicht nur, dass er vom sechsten Lebensjahr bis zu seinem 38. Lebensjahr aktiv Fußball spielte. Darüber hinaus war er danach auch rund 20 Jahre Trainer verschiedener Vereine der Bezirke Donau, Donau/Iller und Riß. „Ich war insgesamt über 50 Jahre auf dem Fußballplatz“, berichtet er stolz. Es habe in diesen vielen Jahren mehr Highlights als Negatives gegeben, so Pohl.

In Rottenacker geboren

Geboren wurde Hartmut Pohl 1962 in Rottenacker. Schon mit sechs Jahren kam er zur Fußballjugend der TSG Rottenacker und spielte dort bis zur B-Jugend. Dann wechselte er zur TSG Ehingen, bei der er mit 18 Jahren für die aktive Mannschaft freigemacht wurde. Der junge Hartmut Pohl spielte mit den Ehingern in der Landesliga und erinnert sich noch heute zum Beispiel an Mitspieler wie Rainer Kübler, Rudolf Tröster, Gerhard Handschell, Anton Kammerer, Hans Tausend und andere. „Wir hatten damals eine starke Truppe“, stellt er fest.

Ab nach Biberach

Zurückgekehrt zur TSG Rottenacker, stieg Hartmut Pohl mit dieser Mannschaft 1983 ebenfalls in die Landesliga auf. Nach zwei Jahren streckte der damalige Oberligist FV Biberach nach ihm seine Fühler aus. Beim FV spielte er sechs Jahre in der damals dritthöchsten Liga in Deutschland und wurde schon mit 23 Jahren Spielführer. Danach war Pohl („als kopfballstarker Innenverteidiger“) zwei Jahre lang beim Oberligisten SC Pfullendorf. Ein Höhepunkt in seiner Zeit bei den Pfullendorfern war ein Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Nach Pfullendorf war Pohl beim SC Geislingen aktiv.

Nach einer Verletzung lag Hartmut Pohl im Krankenhaus. Dort besuchte ihn ein Spielervermittler und vermittelte ihn zum Oberligisten FV Ravensburg. Da nach zwei Jahren Volkmar Hackbarth nach Ravensburg wechselte, übernahm Hartmut Pohl dessen Job als Spielertrainer bei der TSG Achstetten. Auch in Achstetten war er zwei Jahre, dann kam eine Saison als Spielertrainer beim Bezirksligisten TSV Allmendingen.

Mit 38 ist Schluss

Hartmut Pohl wechselte danach erneut in den Bezirk Riß, wo er sechs Jahre die TSG Maselheim trainierte. Im ersten Jahr war er dort noch Spielertrainer, dann hörte er mit 38 Jahren mit dem aktiven Fußballsport auf. Es schlossen sich vier Jahre als Trainer des Bezirksligisten SV Sulmetingen an und dann noch ein Jahr beim SV Reinstetten ebenfalls im Bezirk Riß.

Pohl kehrte wieder in den Bezirk Donau zurück und begann eine vierjährige Zeit als Trainer des VfL Munderkingen. SV Oberdischingen, SF Bronnen, FC Hüttisheim waren weitere Stationen, ehe er nochmals zum VfL Munderkingen kam. Als der VfL eine Spielgemeinschaft bildete mit der TSG Rottenacker, übergab Pohl das Traineramt an Timm Walter. Nach einem Jahr beim SV Ringingen hörte Hartmut Pohl als Trainer auf, zumal zu der Zeit auch die Corona-Pandemie keinen regelmäßigen Spielbetrieb mehr zuließ.

Zwei Söhne haben ebenfalls den Fußball als ihre Sportart gewählt. Der Ältere spielt bei Trainer Heiko Gumper beim Bezirksligisten SV Sulmetingen. Der Jüngere steht bei der A-Jugend der TSG Achstetten im Tor. Deshalb ist Hartmut Pohl auch weiterhin oft auf den Fußballplätzen zu sehen. Er hat noch gute Kontakte vor allem nach Munderkingen, Rottenacker, Oberdischingen und Maselheim. Von Jugend an ist er Fan des FC Schalke 04.