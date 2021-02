In diesem Seniorenheim werden Zweitimpfung und Fasnet kombiniert

Ein närrischer Reigen hat am Freitag Fasnetsflair in den Wohnpark St. Franziskus in Ehingen gezaubert. Parallel dazu fand der zweite Corona-Impftermin für Bewohner und Beschäftigte statt.

Bunte Luftschlangen, riesige Girlanden und die Figuren der Ehinger Fasnet haben das Katholische Haus der Pflege St. Franziskus am Freitag in ein närrisches Gewand getaucht. Im Eingangsbereich lockte ein ausrangiertes Pflegebett, das zum Marktstand umfunktioniert wurde, mit Leckereien wie zu Omas Zeiten. Wer wollte, durfte am Glücksrad drehen und konnte zum süßen Gaumenschmaus noch kleine originelle Präsente ergattern. Außerdem gab es gezogene Küchle, Krapfen, Popcorn, Zuckerwatte und Schaumkuss-Wecken.

Bewohner und Beschäftigte waren passend zur fünften Jahreszeit fantasievoll gekleidet. Wohnparkleiterin Monika Vollmann-Schipper hatte sich als orange-weißer Pylon unters närrische Volk gemischt. Die Freude darüber, den Bewohnerinnen und Bewohnern, auch in der schwierigen Corona-Zeit das Brauchtum und damit auch Heimatgefühl vermitteln zu können, war ihr anzusehen.

Nicht nur das machte Monika Vollmann-Schipper am Freitag glücklich. „Wir haben heute den zweiten Termin zur Corona-Schutzimpfung im Haus. Das bietet unseren Beschäftigten doch mehr Sicherheit im Kontakt mit den Senioren. Für sie bedeutet die Impfung ein Stück mehr Lebensqualität.“ Genau das fand auch Maria Schwarzer. Die 87-jährige Obermarchtalerin lebt seit etwas mehr als einem halben Jahr im Wohnpark St. Franziskus. „Endlich kann ich wieder meine Kinder, Enkel und Urenkel mal richtig in den Arm nehmen. Das hat mir so gefehlt", sagte sie. Maria Schwarzer freute sich über die Impfung genauso wie sie die Hausfasnet genoss.

Bärbel Braig, die seit vielen Jahren ehrenamtlich mit ihrem Klavierspiel erfreut, mischte diesmal als heißer Feger in knallroter Perücke am Popcorn- und Getränkestand mit. Sie überließ den Flügel Peter Geiss, der sich seit zehn Jahren als ehrenamtlicher Musiker im Wohnpark engagiert. Er spielte abwechselnd am Keyboard und Klavier bekannte Fasnetslieder und Schlager. Als erstes Musikstück gab er „So ein Tag, so wunderschön wie heute, zum Besten“, weil der Impftermin garantiert für die meisten Bewohner ein schöner Tage sei.

Von dem närrischen Reigen sichtlich begeistert zeigte sich das Impfteam um Mediziner Andreas Rost. Der Pandemiebeauftragte des Alb-Donau-Kreises sagte begeistert: „Mir wurde ja ein kleiner närrischer Reigen angekündigt. Aber jetzt bin ich sprachlos darüber, was hier auf die Beine gestellt wurde.“ Nach Auskunft des Impfarztes haben 50 Bewohner und Mitarbeiter die Zweitimpfung erhalten, die mehr als 30 Gäste der Tagespflege ihre erste Impfung. Diese hatten als Dankeschön noch Rosen bekommen.