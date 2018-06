Das Ehinger Bauunternehmen Brotbeck hat nun die ehemalige Pizzeria Alte Molke im Groggental gekauft. Perspektivisch sollen dort im Herzen Ehingens Wohnungen entstehen, das Gebäude soll abgerissen werden. Noch in diesem Jahr plant die Firma, acht Einfamilienhäuser auf dem ehemaligen Linzmeier-Gelände hinter der Adolffstraße zu bauen. Ebenfalls Baubeginn soll in diesem Jahr noch am Brotbeck-Projekt an der Lindenstraße sein.

„Täglich“, sagt Firmenchef Siegfried Brotbeck, bekomme er Anfragen von Kunden, die gerne eine Wohnung in Ehingen kaufen würden. Deswegen habe sich das Unternehmen auch dazu entschieden, die Alte Molke, die ehemalige Pizzeria, zu kaufen. „Mir gefällt die Lage super. Keiner kann von Süden her davor bauen. Es ist mitten in der Stadt und dennoch sehr ruhig“, sagt Brotbeck. Allerdings will die Firma, bevor es an das Projekt Alte Molke geht, zuerst die anderen Bauprojekte in Ehingen in Angriff nehmen. Das größte davon dürfte wohl auf dem rund 7000 Quadratmeter großen ehemaligen Linzmeier-Gelände zwischen Bahnlinie und der Adolffstraße sein.

„Hier sind auf der linken Seite des Grundstücks acht freistehende Einfamilienhäuser geplant. Die Häuser werden eine Wohnfläche zwischen 120 und 130 Quadratmeter haben, ein kleiner Garten gehört dann auch mit dazu“, erklärt Siegfried Brotbeck und sagt: „Wir denken da vor allem an junge Familien, die stadtnah wohnen wollen. Die Gegend mit den alten Kastanienbäumen ist echt toll“, so Brotbeck, der in diesem Jahr mit dem Bau noch beginnen möchte. Auf der rechten Seite des Grundstücks sind zudem Geschosswohnungen geplant.

Panoramastraße ausverkauft

Das Brotbeck-Projekt an der Eschenbachstraße steht vor seinem Abschluss. Aktuell, so der Bauunternehmer, sind noch zwei Wohnungen dort zu haben. An der Panoramastraße, wo Brotbeck derzeit mit der Fertigstellung von Wohnungen beschäftigt ist, seien indes alle Wohneinheiten bereits verkauft.

Eine große Nachfrage verzeichnet Brotbeck derzeit am Projekt Ecke Lindenstraße/Webergasse, das auch als Tor zur Innenstadt bezeichnet wird. Wie berichtet, sind hier zwölf Innenstadtwohnungen in Planung. Wenn möglich, sollen im Untergeschoss auch Büroflächen entstehen.