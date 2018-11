Eine enorme Vorfreude auf Weihnachten hat die Zusammenkunft der Selbsthilfegruppe „Frauen nach Krebs“ am Freitag und Samstag ausgelöst. Sie backen traditionell für den guten Zweck. 16 Sorten „Weihnachtsbredla“ und verschiedene Pralinen entstanden diesmal in der Allmendinger Schulküche und werden am Samstag, 1. Dezember, beim Weihnachtsmarkt des Lions-Clubs Ehingen-Alb-Donau auf dem Rathausplatz in Ehingen ihre Abnehmer finden. Parallel zum Wochenmarkt findet die Veranstaltung statt.

Zu den Erzeugnissen gehören zum Beispiel Zimtsterne, Lebkuchen, Nussecken, Schokoschnitten, Rumkugeln, Springerle und zum Beispiel auch ein herziges Weihnachtsgebäck namens Himmelsboten. Dabei handelt es sich um einen Stern aus Mürbteig mit Gesicht und einem angewinkeltem Zacken, der einen Arm darstellt. 19 Frauen waren am Freitag über mehrere Stunden in der Schulküche fleißig. Am Samstag folgte eine zweite Schicht mit weiteren Frauen. Früher bereitete die Gruppe das Weihnachtsgebäck in Obermarchtal zu. Als Andrea Schick und Marika Stiehle 2013 die Leitung übernahmen, wechselten sie nach Allmendingen. Der neue Allmendinger Bürgermeister Florian Teichmann ermöglichte, wie sein Vorgänger auch, heuer wieder die Nutzung der Schulküche. Er sagte am Freitag der Frauengruppe auch kurz persönlich Hallo, die nach dem Mittag mit der Arbeit loslegte und bis zum Abend eine Vielzahl an Blechen mit lecker aussehenden und ebenso gut riechenden „Bredla“ schuf. Gelagert und eingepackt werden dürfen die Plätzchen bei Möbel Borst. Eine lange Tischreihe in der Cafeteria ermöglicht das recht schnelle Verpacken aus den Dosen in die Verkaufsschalen. Mischungen mit etwa 200 Gramm entstehen. Für fünf Euro werden sie verkauft.

Interessenten sollten am Vortag zum ersten Advent frühzeitig vor dem Ehinger Rathaus erscheinen. Zwar gehe der Markt von 8 bis 14 Uhr, aber ihr Weihnachtsgebäck war im Vorjahr schon deutlich vor dem Mittag ausverkauft, erinnert Andrea Schick, die auch Lionsdame ist und deshalb am Verkaufsstand mitwirkt. Die Lionsdamen würden selbst auch verschiedene Weihnachtsplätzchen für den Markt backen. Der Lions-Club möchte nach Informationen von Andrea Schick neben dem Plätzchenverkauf für einen Bücherflohmarkt, Essen und eine Tombola sorgen. Der Erlös soll wieder für soziale Projekte in Ehingen gespendet werden. Die Selbsthilfegruppe „Frauen nach Krebs“ gehörte auch schon zu den Spendenempfängern und spendet seit neun Jahren ihrerseits die Arbeitskraft als Backfrauen. Der Lions-Club trägt die Kosten für die Backzutaten.