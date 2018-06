In der Pause spielen sie Kuss-Fangen

Zur Fasnet sollte es beim Frauenfrühstück richtig lustig werden: Das hatte Renate Müller geplant und Alwin, Egon und Eddi Hagel von der Saubach Kome.de eingeladen. Immer mehr Stühle und Brezeln mussten geholt werden, denn mehr als 90 Frauen drängten sich schließlich im Franziskaner. „Drei Männer auf einem Haufen sind ein Novum beim Frauenfrühstück“, freute sich Renate Müller.

„Witzig, charmant, sportlich und sexy: Das ist der Schwoba-Ma, die Krone der Schöpfung sowieso, ein Kerle, der wo alles kann“, stellten sich die drei Brüder Hagel aus Äpfingen vor. In der Region sind sie eine feste Größe in Sachen Comedy.

Schnell stellte das Trio sein Können unter Beweis. Zum Beispiel: Ein uraltes Trumm von einem Handy hatte sich Egon bei eBay ersteigert, bedienen konnte er dieses vorsintflutliche Teil aber nicht. Der Nachbarsbub hat es ihm erklärt, Egon malt dafür dessen Muttertagsbilder.

Und weiter: „Fahr halt nei“, soll so mancher Mann die Holde schon vor der Garageneinfahrt aufgefordert haben, als diese zögerte. „Jetzt fahr halt nei“, forderte sie ihn auf, als es sich um das verstopfte und stinkende Abflussrohr handelte und er nicht so recht zur Reinigung des Rohres schreiten wollte.

Eine andere Kostprobe: Egon hat den 50. Geburtstag hinter sich und erzählt aus seiner Schulzeit vom Kuss-Fangen, das man in der Pause spielte. Der Sinn: Buben fangen Mädchen, die sich küssen lassen müssen, um frei zu werden. „Das machen wir auch in der Pause, wer macht mit“, forderte Egon die Damen auf. Der eine oder andere Finger ging spontan in die Höhe.

Den steilen Aufstieg von der Käsetheke zur Briefträgerin hatten die Drei in einen Schunkelwalzer verpackt. „Klasse, Frau Schrode und Frau Walser, wenn man in der Arbeitszeit schunkeln darf“, hieß es in Richtung der beiden Damen vom Kulturamt, die den Nachschub an Brezeln besorgt hatten.

Mit Lebensweisheiten wusste das Trio zu punkten: Alwin hatte endlich auch eine Freundin, die aber nicht so recht zur Sache kommen wollte. „Männer sind wie Schnaken, die wollen bloß stechen“, warf sie ihm vor.

Der Saal tobte, als von Erika die Rede war, der neuen Dorfhelferin in Äpfingen. Ihr Name bot Anlass für eine schöne Persiflage auf heute gern gebrauchte Namen für Neugeborene. Frei nach Karel Gotts „Babuschka“ sangen Alwin, Eddi und Egon Erikas Loblied von „dicken blonden Locken, was war sie speckig, ihre Witze dreckig“.

Zum Schluss gab’s diese Weisheit: Wenn man wissen will, ob eine Frau kochen kann, muss man ihr auf den Nagelmond gucken: „Wenn der nicht ausgeprägt ist, kann sie es nicht“, hatten die Drei festgestellt. Und die Nasenrinne sollte unbedingt sexy sein, stellten sie ihre Anforderungen vor. (kö)