Der Spielbetrieb in den Ligen des Tischtennisverbandes Württemberg-Hohenzollern und des Bezirks Ulm ruht und wird erst nach der Weihnachtspause im neuen Jahr fortgesetzt. Die Vorrunde liegt hinter den Mannschaften aus der Region Ehingen, die auf Verbands- oder Bezirksebene spielen. Die SZ zieht eine kurze Bilanz zum Abschneiden der höherklassigen Teams nach der ersten Saisonhälfte.

In der zweiten Saison nach ihrem Aufstieg sind die Tischtennis-Herren I des TSV Erbach in der Landesklasse angekommen. Sie belegen nach der Vorrunde den vierten Tabellenplatz mit einem ausgeglichenen Punktekonto – vier Siege, vier Niederlagen und ein Unentschieden gab es nach neun Spieltagen, das Satzverhältnis ist fast ausgeglichen (60:63). Topspieler des TSV war Stefan Staudenecker mit einer starken Bilanz von 13:3 Siegen im Einzel.

Auch die SG Öpfingen bleibt in der Bezirksliga in Tuchfühlung zu Tabellenführer TSV Weißenhorn. Der Tabellendritte Öpfingen ist punktgleich mit dem Zweiten Lehr, beide haben drei Punkte Rückstand auf Weißenhorn. Auf den vorderen Positionen spielen Thomas Köhler und Florian Schik, beide haben eine deutlich positive Einzelbilanz (Köhler 12:6, Schik 10:4). Nur eine Niederlage kassierte der auf den hinteren Positionen eingesetzte Bernhard Rieger (6:1).

Aufsteiger TTC Ehingen hat sich im Bezirksoberhaus wie erwartet bisher schwer getan. Mit einem Sieg und einem Unentschieden aus neun Begegnungen ist Ehingen Schlusslicht, punktgleich mit dem Tabellenvorletzten Obenhausen und einen Punkt hinter dem Drittletzten und auf dem Relegationsplatz liegenden TSV Herrlingen III. Ein TTC-Spieler hat bisher eine positive Bilanz: Heiko Netzer, der auf den Positionen fünf oder sechs zum Einsatz kam, hat ein makelloses 5:0 im Einzel vorzuweisen.

In der Herren Bezirksklasse 2 sind die derzeitigen Tabellenplätze von Munderkingen und Berg noch verbesserungswürdig. Der VfL Munderkingen belegt den sechsten Rang mit 9:9 Punkten, mit einem Zähler weniger ist Berg auf dem siebten Platz zu finden. Die beste Einzelbilanz bei Munderkingen hat Rebeka Dani (15:2), die einmal (erfolgreich) an Position eins und sonst an Position drei und vier zum Einsatz kam. Der SC Berg hat vier seiner neun Spiele gewonnen, fünf verloren. Eine deutlich positive Einzelbilanz haben Thomas Maier (13:5 an den Positionen eins oder zwei) und Jasmin Stocker (9:2 an fünf oder sechs), die auch für die Verbandsklasse-Damen aus Berg spielt.

Besser sieht es bei den Damen aus. Die Damen I des SC Berg stehen zur Winterpause auf Tabellenplatz eins der Verbandsklasse Süd. Allerdings ist es eng an der Tabellenspitze, nachdem Berg sein letztes Spiel vor der Pause gegen Gärtringen verloren hat. Die Berger Damen haben einen Punkt Vorsprung vor Betzingen II, wiederum nur einen Zähler weniger hat der Tabellendritte Gärtringen. Sarah Pflug (11:2) und Lydia Moll (4:1) haben eine deutlich positive Einzelbilanz.

Auch die Damen II des SC Berg haben sich bisher in der Landesklasse wacker geschlagen. Auf Platz sechs liegen die Bergerinnen, die sich mit einem souveränen 8:1-Sieg über Staig II in die Pause verabschiedeten. Es war der dritte Saisonsieg von Berg II im achten Spiel. Makellos ist die Einzelbilanz von Sarah Pflug (8:0), die auch für die „Erste“ spielt und drei Einsätze auf den vorderern Positionen in der „Zweiten“ hatte. Lydia Moll kam in der „Zweiten“ auf 9:5 Siege.

Bemerkenswert ist auch die gute Platzierung des SC Berg bei den Jungen und Mädchen U12. Beide mischen in der Bezirksliga an der Spitze mit. Dies gilt auch für die U12 des SC Bach.