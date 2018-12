In den Kreisligen B ist noch einiges offen

Auf den ersten Blick scheinen die derzeitigen Tabellenführer der Fußball-Kreisligen B1 und B2 zur Winterpause jeweils einen deutlichen Vorsprung zu haben. Doch die Verfolger können sich noch Hoffnungen machen. Besonders in der Kreisliga B2 haben die nächstplatzierten Mannschaften jeweils zwei Spiele weniger ausgetragen und wollen noch aufholen.

Kreisliga B1

SG Ersingen (13 Spiele, 28:9 Tore, 32 Punkte). - Der Herbstmeister hat bisher 32 von 39 möglichen Punkten auf seinem Konto. „Wir spielen relativ konstant und lassen uns auch nicht auseinenderfallen bei einem Rückstand“, sagt SG-Pressewart Bernd Heber. Von Anfang an wollte die SG Ersingen vorne mitspielen und hat jetzt auch den Aufstieg im Visier. Der Kader ist breiter und daher kann man auch eventuelle Ausfälle wegen Verletzungen gut kompensieren.

SSV Ehingen-Süd II (12 Spiele, 49:18 Tore, 27 Punkte). - Mit einem Spiel im Rückstand relativiert sich die Distanz zum Tabellenführer. „Wir wollen weiterhin oben dran bleiben und so lange wie möglich um die Meisterschaft mitspielen“, sagt Spielertrainer Gregor Poursanidis. Mit Samuel Kollmann hat die Verbandsliga-Reserve einen Torschützen von Format. „Unser Ziel ist, uns weiterzuentwickeln und vor allem zu Hause unbesiegt zu bleiben“, so Poursanidis.

TSV Allmendingen (13 Spiele, 29:7 Tore, 27 Punkte). - „Unser Tabellenplatz ist sehr gut, wenn man bedenkt, dass vier Stammspieler wegen Bänderrisse ausgefallen sind“, sagt Trainer Harald Brobeil. Man habe trotz der Ausfälle das Maximale erreicht und die beste Abwehr der Spielklasse. Allerdings lasse die Zahl der erzielten Tore zu wünschen übrig. Dieses Manko soll nun durch die Rückkehr von Dominic Stoll (von der SG Altheim) ausgeglichen werden. Durch die vielen Verletzten habe es zu wenig Konkurrenz innerhalb der Mannschaft gegeben. „Unser Ziel ist es, die Rückrunde so stark wie die Vorrunde zu spielen und den Offensivbereich zu verstärken“, sagt Trainer Harald Brobeil.

FC Schmiechtal (12 Spiele, 24:13 Tore, 25 Punkte). - „Wir wollen in der Rückrunde alles in die Waagschale werfen“, sagt FC-Pressewart Mathias Reinhardt. Der FC Schmiechtal habe in Heimspielen gegen SV Niederhofen und SC Lauterach unerwartet Punkte verschenkt, doch diese Spiele zurecht verloren. „Fast sechs Monate Pause haben wir – das ist, als ob dann eine neue Runde beginnen würde und daher ist noch alles drin“, sagt der FC-Pressewart. Daher schaue man optimistisch nach vorne.

SG Dettingen (13 Spiele, 26:22 Tore, 24 Punkte). - „Wir wollen in der Verfolgergruppe bleiben und vor allem weniger Gegentore kassieren“, sagt Felix Werner, jüngster Trainer der Kreisliga B. Sportlich sei bei der SG Dettingen noch viel Potenzial vorhanden und das Team sei willig. Werner und die SG haben sich gut zurechtgefunden und die Vorbehalte vor Rundenbeginn wegen des jungen Alters des Trainers bestätigten sich nicht.

SV Herbertshofen (13 Spiele, 19:18 Tore, 20 Punkte). - Der SV Herbertshofen hat trotz einiger Ausrutscher die in ihn gesetzten Hoffnungen erfüllt und sich an der sechsten Stelle platziert.

TSG Ehingen II (13 Spiele, 32:26 Tore, 19 Punkte). - Mit seiner multikulturellen und zum großen Teil auch sehr jungen Mannschaft hat Trainer Mohsen Younis bisher überrascht und auch gegen die Spitzenteams sehr gut abgeschnitten.

SV Granheim (12 Spiele, 22:27 Tore, 13 Punkte). - Trainer Mario Laut weiß, dass bei seiner Mannschaft noch viel Luft nach oben ist. In der Rückrunde wollen die Älbler nachlegen.

SC Lauterach (13 Spiele, 22:31 Tore, 10 Punkte). - Mit dem neuen Trainer Michael Buck benötigte der SC Lauterach in der neuen Spielklasse lange Zeit, um sich zurechtzufinden. Erst gegen Vorrundenschluss wurde noch gepunktet.

SV Niederhofen (13 Spiele, 16:38 Tore, 8 Punkte). - Auf dem Hochsträß musste Trainer Steffen Maier ebenfalls lange auf Punkte warten. Doch dann kamen noch zwei Siege gegen den FC Schmiechtal und die TSG Ehingen II. In der Rückrunde will der SV Niederhofen sein Konto aufstocken.

KSC Ehingen (13 Spiele, 13.39 Tore, 7 Punkte). - Nach der mageren Ausbeute in bisher 13 Spielen legt der KSC Ehingen große Hoffnungen auf den neuen Trainer Bernard Stvoric.

SG Altheim II (12 Spiele, 7:39 Tore, 4 Punkte). - Wenigstens einen Sieg im Derby gegen Niederhofen verbuchte die Bezirksliga-Reserve.

Kreisliga B2

Die vier Mannschaften aus der Region sind alle unter den ersten fünf der Tabelle und erhoffen sich von der Rückrunde noch einiges.

SF Bussen (13 Spiele, 41:6 Tore, 33 Punkte). - „Nach dem Abstieg standen wir vor der Frage: Wo stehen wir“, schildert Pressewart Jürgen Subke die Situation im Sommer bei den SF Bussen. Schließlich hatte die Mannschaft in den beiden Jahren zuvor viele Niederlagen kassiert. Doch „wir wollten es wissen und haben jetzt den Aufstieg im Sinn“, so Subke. Unnötige Punktverluste wie gegen Pflummern und Riedlingen II gelte es in Zukunft zu vermeiden. Mit dem neuen Trainer Manuel Steinborn kommt die Mannschaft sehr gut zurecht.

SSV Emerkingen (11 Spiele, 33:11 Tore, 26 Punkte). - „Der SSV Emerkingen ist zwar schwierig in die Saison gekommen, hat bisher aber nur gegen die SF Bussen verloren und ist wie im Vorjahr gut unterwegs“, sagt Trainer Harald Hummel. „Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt“, stellt der Trainer fest, der zunächst die beiden Nachholspiele gewinnen will.

SV Unlingen (11 Spiele, 30:11 Tore, 24 Punkte). - Unlingen galt lange als Konkurrent der SF Bussen, haben dann aber durch die Niederlagen in Dietershausen und Emerkingen an Boden verloren. Dennoch rechnen sich auch die Unlinger noch einiges aus.

SV Unterstadion (11 Spiele, 31:11 Tore, 22 Punkte). - „Wir sind etwas holprig in die Vorrunde gestartet“, sagt Julius Eggert von der Fußball-Abteilungsleitung des SVU. Doch im Laufe der Vorrunde habe sich die Mannschaft gesteigert. „Die ersten Spiele nach der Winterpause werden zeigen, wohin es geht“, so Julius Eggert. Es gelte, die gebotenen Chancen zu nutzen. Das bisherige Trainerduo ist allerdings Vergangenheit: Andreas Neher hat künftig das alleinige Sagen, Matthias Grab verlässt den Verein und schließt sich als Torhüter der TSG Ehingen an (siehe eigener Bericht).

FC Marchtal (11 Spiele, 26:17 Tore, 22 Punkte). - „Ich bin sehr zufrieden, denn wir sind noch dabei“, sagt Trainer Goran Grgic. Man sei motiviert für die Rückrunde und wolle die Chance auf die Relegation wahren. „Ich hoffe, meine Jungs greifen an. Es ist viel Qualität in der Mannschaft“, so der Trainer.

Die übrigen Mannschaften außerhalb der Region Ehingen sind alle ab dem sechsten Rang platziert. Die SGM Oggelshausen/Kannzach/Buchau II hat sich bisher am besten geschlagen und liegt vor dem SV Uttenweiler II und der SGM Altheim/Andelfingen II. Nur eine einstellige Punktzahl weisen bisher der FV Neufra II, der TSV Riedlingen II, SpVgg Pflummern-Friedingen und der SV Eintrach Seekirch auf.