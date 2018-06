In Öpfingen treffen zwei Titelanwärter aufeinander

Die Verbandsliga-Fußballerinnen des SV Granheim treffen bereits am Freitag, 22. September, auf den FV Nürtingen und wollen aus einer stabilen Abwehr heraus das Spiel aufbauen. Am Sonntag, 24. September, ist der Landesligist VfL Munderkingen zu Gast beim ungeschlagenen VfL Herrenberg. In der Regionenliga trifft die SG Griesingen auswärts auf den TSV Ofterdingen. In der Bezirksliga treffen die beiden Meisterschaftsanwärter Öpfingen und Weithart aufeinander. In der Kreisliga will die SG Dettingen die vergangene Niederlage wieder gut machen, während der Kader des BSV Ennahofen gegen den FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies nicht komplett ist.

Verbandsliga: FV 09 Nürtingen – SV Granheim (Freitag, 19.30 Uhr). - Am heutigen Freitag fährt die Granheimer Mannschaft zum bislang ungeschlagenen FV Nürtingen. Im Auswärtsspiel auf dem ungeliebten Kunstrasenplatz will SVG-Trainerin Edith Grab versuchen, „aus einer guten Defensive zum Erfolg zu kommen und auf Konter aufzubauen“. Grab schätzt die Gastgeber als spielerisch starke Mannschaft ein. Als Aufsteiger will sie daher zunächst in der Abwehr stabil stehen. Im Granheimer Kader werden Stefanie Kübek, Alisa Griesinger und Nicole Haydt fehlen.

Landesliga: VfL Herrenberg – VfL Munderkingen (Sonntag, 13 Uhr). - Herrenberg startete im Gegensatz zu Munderkingen mit zwei Siegen in die Saison. VfL-Trainer Sepp Veser geht daher davon aus, dass Herrenberg selbstbewusst gegen seine Mannschaft auftreten wird. Die Munderkingerinnen wollen den Kopf nach den bisherigen Niederlagen nicht hängen lassen. „Wir haben positive Ansätze in der Offensive erkennen lassen“, so Veser, „wenn es gelingt, die Fehler in der Defensive abzustellen, bin ich zuversichtlich, dass wir nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.“

Regionenliga: TSV Ofterdingen – SG Griesingen (Sonntag, 11 Uhr). - SGG-Trainer Alex Knapp und sein Team fahren am Sonntag zum „bisher stärksten Gegner aus der vergangenen Saison“, so Knapp. Die Gäste wollen dennoch einen Sieg einfahren. Dafür will die Griesinger Mannschaft konzentriert ans Spiel herangehen und die offensiv starken Gastgeberinnen nicht zum Zug kommen lassen. Rechtzeitig zum Spiel ist Torhüterin Anna Lindinger nach einer Verletzungspause wieder einsatzfähig.

SG Altheim – SKV Eningen/Achalm (11 Uhr). - Die Gäste aus Eningen holten in dieser Saison bislang noch keinen Punkt, wohingegen die SG Altheim bereits sechs Punkte aufweist. „Wir haben zwei starke Gegner hinter uns und wollen im kommenden Spiel nachlegen“, so SGA-Trainer Gerhard Kottmann. Urlaubsbedingt fehlt im Altheimer Kader Ronja Braun.

Bezirksliga: SV Granheim II – SV Bingen/Hitzkofen (Freitag, 19.30 Uhr). - Sowohl Granheim II als auch Bingen/Hitzkofen haben in ihrem ersten Punktspiel eine Niederlage einstecken müssen. Um Punkte einzufahren, will die Mannschaft um SVG-Trainer Rolf Bailer die bestmögliche Leistung zeigen. „Wir müssen um einen Punktgewinn kämpfen“, so Bailer. Granheims „Zweite“ muss jedoch auf Spielerinnen verzichten, die in der ersten Mannschaft aushelfen.

SG Öpfingen – FV Weithart (Sonntag, 10.30 Uhr). - Die beiden Favoriten um die Meisterschaft in der Bezirksliga treffen aufeinander. SGÖ-Trainer Hasan Dönmez schätzt Weithart als stärkste Mannschaft der Liga ein. Für das Spiel will Dönmez das Spiel seines Teams umstellen, um „nicht ins offene Messer zu laufen“. Der SG-Kader wird im Vergleich zum Pokalspiel am Mittwoch leicht verändert sein. Das Ziel von Dönmez ist ein Sieg, jedoch wäre er mit einem Punkt auch zufrieden.

SGM Munderkingen II/Unterstadion – SC Blönried (Sonntag, 10.30 Uhr). - Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende trifft die SGM auf den Tabellenführer aus Blönried. Da dieser sein Spiel zuletzt torreich gewann (12:0), gilt es für die SGM an diesem Tag, eine gute Defensivarbeit an den Tag zu legen.

Kreisliga: BSV Ennahofen – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies (Freitag, 18.30 Uhr). - Trotz zweier Niederlagen des FC nimmt der BSV-Trainer den Gegner ernst. Ennahofen gewann sein erstes Spiel in der Kreisliga und will auch gegen Inzigkofen nicht leer ausgehen. Für dieses Spiel steht dem BSV jedoch nicht der komplette Kader zur Verfügung.

SC Blönried II – SG Dettingen (Sonntag, 16 Uhr). - Nach der Niederlage gegen Ennahofen hat die Dettinger Mannschaft das spielfreie Wochenende laut SGD-Trainer Patrick Baier zum Training genutzt. „Wir wollen den Ausrutscher wieder gutmachen“, so Baier. Er hofft, dass seine Mannschaft in Blönried eine effizientere Chancenverwertung an den Tag legt als im vergangenen Spiel und einen Sieg einfährt. (no)