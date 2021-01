Impfungen ab Sonntag auch in Ehingen möglich

Ehingen (sz) - Offiziell hat das Kreisimpfzentrum in Ehingen am 22. Januar den Betrieb aufgenommen. Weil zu wenig Impfstoff vorhanden ist, haben mobile Impfteams bisher nur in Pflegeheimen des Kreises Bewohnerinnen und Bewohner geimpft. Am Sonntag, 31. Januar, gibt es die ersten Impftermine im ehemaligen Schlecker Kinderland.

Termine sind bereits über das bundesweit zentrale Buchungssystem von impfwilligen Personen gebucht worden. Weitere Termine sind für den kommenden Dienstag, 2. Februar, und Donnerstag, 4. Februar, erhältlich, teilt das Landratsamt mit.

Anmeldung über Hotline und Webseite

Die Anmeldung erfolgt, wie bei anderen Impfzentren auch, über die bundesweit geltenden Portale, die Telefonnummer 116 117 oder die Webseite www.impfterminservice.de .

In den Tagen und Wochen danach werden in Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden Impfstoffmenge weitere Termine im KIZ Ehingen freigeschaltet. Nach den Vorgaben des Landessozialministeriums sollen in den KIZ pro Woche zunächst nicht mehr als 150 Impfungen vor Ort eingestellt werden.

Die Priorität liegt zunächst weiter bei den Impfungen in Pflegeheimen durch die mobilen Impfteams. Außerdem muss nach der Impfstrategie des Landes der Impfstoff für die Zweitimpfung mit eingeplant werden.