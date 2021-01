Impfstart im Ehinger Seniorenzentrum

Der Allgemeinmediziner Andreas Rost als Impfarzt und das Mobile Impfteam vom Zentralen Impfzentrum Ulm sind am Montag um 10 Uhr ins Seniorenzentrum Ehingen gekommen, um die Bewohner und Mitarbeiter gegen das SARS-CoV2-Virus zu impfen.

65 Bewohner geimpft

Nachdem der Impfstoff verflüssigt und für die Impfung vorbereitet wurde, wurden zunächst 65 Bewohner geimpft. Gegen 12 Uhr waren dann die Mitarbeiter dran. Betreuungskraft Anna Kucharsky war eine von ihnen. „Ich bin wirklich froh, dass unsere Bewohner heute die Impfung bekommen haben, weil nach dem Aufbau des Impfschutzes damit das Risiko kleiner wird, an Covid-19 zu erkranken. Auch für mich wird es nun ein bisschen einfacher, weil die Angst, das Virus in die Einrichtung zu bringen, schon eine große Last ist. Masken und Abstand bleiben ja weiter wichtig, aber es fühlt sich gut an, jetzt zumindest besser geschützt zu sein.“