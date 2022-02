Impfen statt ausgraben: Ehinger Narren starten Aktion am Glombigen

Es ist Fasnet, es ist Glombiger in Ehingen. Gibt es eine schönere Zeit, um sich impfen zu lassen? Diese einmalige Gelegenheit bieten die Narrenzunft Spritzenmuck und das DRK Ulm am Donnerstag, 24. Februar, zwischen 9 und 15 Uhr, in der Lindenhalle.

Statt Konfetti und Brauchtumsveranstaltungen wie die Ausgrabung am Groggensee oder Furio s’brennt am Ochsenberg gibt es dieses Jahr eben die Corona-Impfung am Glombigen in Ehingen.

Alle sind willkommen

Willkommen sind alle, die noch eine Boosterimpfung brauchen, oder ihre Zweitimpfung noch nicht haben, oder die, die noch gar nicht geimpft sind und auf diesen Tag, den Glombigen, gewartet haben.

Besonders hinweisen möchte das mobile Impfteam darauf, dass die Ständige Impfkommission seit dem 15. Februar 2022 eine zweite Auffrisch- oder Boosterimpfung für Personen empfiehlt, die älter als 70 Jahre sind. Diese zweite Auffrischimpfung kann frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischimpfung erfolgen.

Termin ist nicht notwendig

Die Empfehlung zur zweiten Auffrischimpfung gilt auch für Menschen mit einer Immundefizienz und für Tätige in medizinischen und in Pflegeeinrichtungen, insbesondere solche mit direktem PatientInnen- beziehungsweise BewohnerInnenkontakt, deren erste Auffrischimpfung sechs Monate zurückliegt.

Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.