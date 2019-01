Immoforum verzeichnet Rekordzahl an Teilnehmern

Renovieren, Bauen, Finanzieren – das sind die großen Themen des 13. Immobilienforums der Donau-Iller Bank, das von der Schwäbischen Zeitung als Medienpartner präsentiert wird. Am kommenden Samstag und Sonntag, 12. und 13. Januar, werden 29 Aussteller in der Lindenhalle alles rund um das Thema Immobilie zeigen.

„Wir haben eine Rekordzahl an Teilnehmern. Es wird sicher eines der besten Immoforen werden“, ist sich Thomas Freudenreich, Vertriebsleiter und Prokurist der Donau-Iller Bank, sicher. Denn viele der Handwerker seien im Vorfeld des Immobilienforums auf ihn zugekommen. „Ich weiß auch, dass alle aufgrund der hohen Nachfrage momentan volle Auftragsbücher haben. Aber viele sagen eben, dass gerade in den Zeiten, in denen es allen sehr gut geht, nicht nachgelassen werden darf. Die Aussteller wollen in den Köpfen der Besucher hängen bleiben“, sagt Freudenreich. Denn gerade die Technik, sei es die klassische Haustechnik oder Möglichkeiten der energetischen Sanierung, würde sich stets verändern und sei natürlich nicht nur für Neubauten wichtig, sondern auch bei Renovierungen.

Nachfrage nach Privatkrediten unverändert hoch

„Die Nachfrage nach Privatkrediten für den Kauf oder Bau eines Hauses ist seit Jahren unverändert hoch. Doch gibt es natürlich auch bei einem extrem niedrigen Zinsniveau immer Veränderungen im Finanzierungskonzept“, sagt Freundereich und betont: „Hier schauen wir auch immer über den Tellerrand hinaus, packen Fördermittel mit rein und beraten individuell.“

Die Nachfrage nach einem Eigenheim in Ehingen ist groß. (Foto: Berg/dpa)

Der klassische Baukredit liege laut Kundennachfrage momentan zwischen 300 000 und 500 000 Euro. „Drunter geht fast nichts mehr“, sagt Freudenreich, der betont, dass die Donau-Iller-Bank nach wie vor „ungern eine Vollfinanzierung“ macht. „Es macht schon Sinn, dass die Kunden ein gewisses Eigenkapital mit in die Finanzierung einfließen lassen. Wir sprechen hier noch immer von einer Quote von rund 20 Prozent“, erklärt der Experte der Bank, der davon ausgeht, dass sich das niedrige Zinsniveau auf absehbare Zeit nicht ändern wird. „Deswegen ist der Trend und der Wunsch nach den eigenen vier Wänden weiterhin sehr groß.“

Das Immoforum deckt laut Freudenreich somit auch alles ab – vom schlüsselfertigen Haus über jedes einzelne Gewerk bis hin zu den Bauplätzen am Stand der Stadt Ehingen.