Immer mehr Unterkünfte schließen

Bei der Mitgliederversammlung des Arbeitskreises Migration hat Emanuel Sontheimer vom Landratsamt berichtet, dass von den verfügbaren 898 Plätzen für Migranten im Alb-Donau-Kreis derzeit noch 574 belegt sind. Es gibt 15 Gemeinschaftseinrichtungen, Beimerstetten wird derzeit geschlossen, im März Untermarchtal, die Alte Molke und im Mai Reggisweiler.

„Die Menschen aus diesen Unterkünften werden sozialverträglich verlegt“, versicherte Sontheimer. 2016 sicherte der damalige Landrat Heinz Seiffert jedem Helferkreis jährlich einen Zuschuss von 1000 Euro zu, 2017 gab es nochmal das gleiche. 2018, als die Helferkreise kleiner wurden oder sich auflösten, bekam jeder Helferkreis 500 Euro. Jetzt müssen die Helferkreise Nachweise erbringen, wie das Geld verwendet wird und wie viel erforderlich ist. Eine Russlanddeutsche, die vor 28 Jahren nach Deutschland gekommen ist und heute ihre neuangekommenen Landsleute betreut, sagte, dass wieder mehr Russlanddeutsche kämen und die es nicht richtig fänden, dass sie mit Flüchtlingen gemeinsam wohnen sollen. Peter Bausenhart, der Vorsitzende des Arbeitskreises, sagte, „solche Unterschiede wollen wir eigentlich nicht machen“. Sontheimer erklärte „wir bekommen gar kein Wohnheim voll nur mit Russlanddeutschen“. Zum Arbeitskreis Migration gehören alle Institutionen und Helferkreise, die mit Flüchtlingen zu tun haben, rund 40 Mitglieder waren zur Jahresversammlung gekommen. Bausenhart berichtete, dass es für Einzelfallhilfen in Notfällen bis zu 250 Euro gäbe, wenn mal eine Brille oder Waschmaschine kaputtgeht. Dafür gibt es jährlich von der Aktion 100 000 3000 Euro. Bausenhart zeigte den Teilnehmern der Mitgliederversammlung das neue einheitliche Formular für diese Einzelfallhilfe. Der Arbeitskreis verfügte am Jahresende 2018 über ein Guthaben von 7353 Euro, erklärte Kassenführerin Andrea Schilling. Sie und der übrige Vorstand wurden von der Versammlung einstimmig entlastet. Bei den Wahlen wurde Peter Bausenhart in seinem Amt bestätigt, sein Stellvertreter ist Stadtpfarrer Harald Gehrig, Andrea Schilling bleibt Kassiererin, Kassenprüfer sind wie bisher Rainer Lingg und Ilona Gröninger. Zu Beisitzern wurden gewählt Maren Rapp vom Kinderschutzbund, die Integrationsbeauftragte der Stadt Ehingen Ursula von Helldorff, Reiner Wieland vom Helferkreis Laichingen, Michael Wichert von der Caritas, Sibylle Zache von der Diakonie und Christa Baur vom Internationalen Bund.