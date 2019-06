Immer mehr Fußballvereine machen gemeinsame Sache

Die Nachricht im Februar sorgte für Aufsehen: Die Fußballer der TSG Rottenacker und des VfL Munderkingen kündigten eine Spielgemeinschaft für ihre Männer-Mannschaften für die Saison 2019/20 an. Ein Bezirksligist und ein A-Kreisligist, zwei Vereine aus Städten, nicht aus kleinen Orten – diese Nachricht schlug ein.

„Bemerkenswert ist, dass jetzt auch relativ große oder ehemals große Vereine zusammengehen“, sagt der Bezirksliga-Staffelleiter und langjährige Bezirksvorsitzende Jürgen Amendinger (Kirchbierlingen). Amendingers Nachfolger als Bezirkschef, Horst Braun (Justingen), gab an, ebenfalls überrascht gewesen zu sein, als er von den Plänen aus Rottenacker und Munderkingen erfuhr. „Die Gründe aus der Ferne zu beurteilen, ist allerdings schwierig“, sagt Braun. Aber kein Verein mache es sich mit solch einer Entscheidung leicht.

Gründe gibt es im Fall von Rottenacker und Munderkingen. Beide Vereine hatten 2017/18 noch eine zweite Mannschaft in der Kreisliga B, nicht selten aber für die Spiele nur ein kleines Aufgebot. Beide Teams beendeten die Saison 2017/18 im unteren Tabellendrittel, dann verabschiedeten sie sich aus der B-Liga. In der laufenden Saison haben Munderkingen und Rottenacker neben ihrer jeweiligen ersten Mannschaft noch eine Reserve, in der Kreisliga A sowie in der Kreisliga B2– personell sind beide Mannschaften aber nach wie vor am Limit.

Die TSG Rottenacker und der VfL Munderkingen sind im Bezirk Donau keine Einzelfälle und ihre letztjährigen zweiten Mannschaften nicht die einzigen, die im Sommer 2018 den aktiven Spielbetrieb verließen. In der Saison 2017/18 bestanden die vier Kreisligen B im Bezirk noch aus je 14 Mannschaften, ein Jahr später waren es zwölf Teams pro Staffel. Der BSV Ennahofen schloss sich der Reserve des TSV Allmendingen an, die SG Dettingen zog seine zweite Mannschaft zurück und lässt sie nun als Reserve laufen, genauso der FV Schelklingen-Hausen nach dem Abstieg aus der Bezirksliga. Der SV Oggelshausen schloss sich der Spielgemeinschaft Kanzach/Bad Buchau an, der FC Laiz II der SGM Schmeien/Sigmaringen II. Und der aus der Kreisliga A abgestiegene SV Oggelsbeuren tat sich mit dem TSV Attenweiler zusammen und wechselte in den Bezirk Riß.

Selbst ein Bezirksligist, der SV Ebenweiler, gab seine Mannschaft auf und tritt seit Sommer 2018 mit dem FV Altshausen II als Spielgemeinschaft in der B-Liga an. In der Kreisliga A2 wurden aus vier Teams zwei: Der TSV Gammertingen und die SG Kettenacker/Feldhausen/Harthausen bilden nun ebenso eine gemeinsame Mannschaft wie der TSV Scheer und der SV Ennetach. Aus den 102 Mannschaften, die 2017/18 in der Bezirksliga sowie den sechs Kreisligen antraten, wurden 93.

Tendenz weiter fallend? Horst Braun sieht mit Blick auf die kommende Saison derzeit keinen Schwund wie im Sommer 2018. „Außer Rottenacker und Munderkingen ist nichts im Anmarsch“, sagt der Bezirksvorsitzende. Bei dieser neuen Spielgemeinschaft gehe auch nichts verloren, denn Rottenacker und Munderkingen wollen zwei Mannschaften stellen und dazu eine Kreisliga-Reserve. Braun: „Es sieht konstant aus für die nächste Saison.“

Doch Horst Braun weiß, dass es anders kommen kann – schließlich läuft die Meldefrist für die neue Spielzeit bis Mitte Juni. „Im letzten Jahr ging das relativ schnell“, erinnert sich Braun an den Verlust etlicher Mannschaften 2018. „Solche Überlegungen gibt es immer wieder, wenn Mannschaften auf Kante genäht sind.“ Jürgen Amendinger sieht es ähnlich. „Manchmal kommt erst Bewegung rein, wenn eine Saison vorbei ist und man erkennt, dass für die neue Saison nicht genug Spieler da sind.“

Wenn ein Klub ohnehin keine „Zweite“ hat oder nicht einmal eine Reserve, wird es rasch kritisch. „Wenn sich Vereine um ihre zweite Mannschaft oder Reserve nicht kümmern, ist auch die erste Mannschaft in Gefahr“, sagt Amendinger. „Manche flüchten sich dann schnell in eine Spielgemeinschaft.“

Dass Vereine kooperieren, ist nichts Neues. Auch nicht im Bezirk Donau. Horst Braun kennt das bestens. Er gehört dem FC Schelklingen-Alb an, zu dem sich die Fußballer aus Justingen und Ingstetten vor mehr als 30 Jahren zusammenschlossen. Sie legten damals die Fußballabteilungen zusammen, gingen über eine Spielgemeinschaft hinaus – ähnlich wie beim FC Marchtal oder beim FC Schmiechtal. „Beide Mannschaften waren damals knapp an Leuten“, erinnert sich Braun an den Ursprung des FC Alb.

Womöglich wird für den FC Schelklingen-Alb eines Tages auch eine Spielgemeinschaft ein Thema. „Zurzeit kommen wir noch klar“, sagt Horst Braun. Aber ihm ist bewusst, dass aus der Jugend immer weniger nachkommt. Für den Nachwuchs gibt es die SGM Schelklingen, in der der FV Schelklingen-Hausen, der FC Schelklingen-Alb und der FC Schmiechtal zusammenarbeiten.

Jguend-Spielgemeinschaften sind keine Ausnahme mehr, im Gegenteil: Im Bezirk Donau finden sich heute in den höheren Jugend-Altersklassen überwiegend Spielgemeinschaften. Von den zehn Teams der aktuellen Bezirksstaffel steht nur der FV Bad Saulgau allein da, die Leistungsstaffel besteht komplett aus Spielgemeinschaften, in der Kreisstaffel sind nur der SV Langenenslingen und der KSC Ehingen eigenständig. Bei den B- und C-Junioren sieht es nicht viel anders aus. Die Quellen, aus denen sich später die aktiven Mannschaften speisen, drohen vielerorts langsam zu versiegen. „Ohne Nachwuchs keine Spieler“, sagt Horst Braun, der einen Grund darin sieht, dass es vielerorts auf dem Land weniger Kinder gibt. „Ohne Kinder keine Schule, ohne Bauplätze keine jungen Familien.“ Und in der Folge eben auch keine Jugendfußballer.

Spielgemeinschaften sind oft die letzte Rettung für Vereine, um in der Jugend noch mitzumischen, aber der langjährige Bezirksvorsitzende Jürgen Amendinger sieht darin auch eine Gefahr für die Klubs. „Bei Spielgemeinschaften haben die Jugendspieler nicht nur einen Verein, sondern auch einen zweiten und dritten, in den sie hineinschnuppern können.“ Die Bindung zum Heimatklub lockert sich und „man ist dann schnell mal bei einem anderen Verein“. Nicht immer sind die Nachwuchsspieler selbst dafür die treibende Kraft. Amendinger hat die Erfahrung gemacht, dass Eltern wählerischer geworden seien. „Sie sehen in ihrem Sprössling einen künftig guten Fußballer und suchen daher die besten Trainingsmöglichkeiten.“ Wenn man sie nicht vor Ort sieht, weicht man in die Nachbarschaft aus.

Schon bei den Jüngsten, E-Jugend bis Bambini, müssten die Vereine „hochaktiv“ sein, für eine gute Ausbildung sorgen und dafür, dass sich die Kinder wohlfühlen. Was für viele kleine Klubs nicht einfach ist. „So viel Qualität ist oft gar nicht vorhanden und man müsste sich diese Qualität von auswärts holen. Dafür muss man investieren und das wird für viele Vereine zum Problem.“

Der Bezirksvorsitzende Horst Braun hebt ebenfalls die Bedeutung der Trainer und Betreuer von Jugendmannschaften hervor. „Man braucht engagierte Leute, die Zeit reinstecken und mit Herzblut dabei sind“, sagt er. Vielerorts sind sie vorhanden, aber neue Ehrenamtliche zu finden, wird immer schwieriger. Oft verhinderten beruflichen Gründen das Engagement geeigneter Kandidaten. Längere Arbeitszeiten, Auslandsaufenthalte. „Bei solchen Leuten ist es schwierig, dass sie eine Jugend trainieren“, sagt Braun.

Gerade auch junge Leute stehen nach ihrer Schulzeit oder Ausbildung Vereinen nicht mehr regelmäßig zur Verfügung, die damit aber nicht nur als mögliche Jugendtrainer ausfallen, sondern auch den aktiven Mannschaften immer wieder fehlen. „Vereinsverantwortliche sagen, dass die Verfügbarkeit der Spieler weniger wird“, sagt Horst Braun. „Vor zehn Jahren war es so, dass, wenn einer für die Saison zugesagt hatte, er an mindestens 80 Prozent der Termine auch da war.“ Dies habe sich geändert. „Fußball ist, über das ganze Jahr gesehen, bei vielen nicht mehr das Wichtigste“, so Braun. Wenn ein Verein viele Spieler im Kader hätte, wäre das kein Problem – doch das ist oft nicht der Fall.

Herrscht über Jahre Personalknappheit, bleibt Vereinen am Ende als Ausweg nur eine Spielgemeinschaft.