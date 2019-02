Immer eine passende Antwort

Das Team Ehingen Urspring hat in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA zwei weitere Punkte verbucht. Mit dem 96:85 zu Hause gegen die Uni Baskets Paderborn festigten die Steeples ihren Platz in der Play-off-Zone und verbesserten sich, weil ihr nächster Gegner Heidelberg in Rostock verlor, auf Rang vier.

Der Erfolg gegen Paderborn war nicht glanzvoll, es war ein Arbeitssieg. Doch es war ein souveräner Sieg, auch wenn das erste Viertel weitgehend ausgeglichen war und Paderborn im letzten Abschnitt, in den die Steeples mit 15 Punkten Vorsprung gegangen waren, noch einmal dicht herankamen. Aber es blieb nicht lange spannend, Ehingen Urspring hatte in schwierigen Phasen stets eine Lösung. Das Gefühl, die Heimmannschaft würde das Spiel verlieren, hatte man nie.

Paderborns Trainer Uli Naechster sprach hernach auch unumwunden von einem „verdienten Sieg“ der Steeples. „Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel durchzubringen, wir haben zu viele einfache Körbe zugelassen und uns ist es nicht gelungen, das Spiel langsam zu machen.“ Ein schnelles Spiel, das war seine Befürchtung und das lehrt auch die Erfahrung aus vielen Aufttritten dieser Steeples-Mannschaft, kommt Ehingen Urspring entgegen.

Die Uni Baskets versuchten, genauso wie die Steeples, in der Defensive den gefährlichen Distanzschützen des Gegners das Geschäft zu vermiesen. Dies gelang hüben wie drüben, aus der Entfernung hatten beide Teams zunächst kaum Erfolg. Ein einziger Dreier der Steeples fiel in den ersten zehn Minuten in den Korb – durch Kevin Yebo zum 11:8 nach etwas mehr als vier Minuten – Paderborn traf im ersten Viertel kein einziges Mal aus der Distanz. Auch im zweiten Viertel dauerte es länger bis zum ersten erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf, Gianni Otto traf zum 28:23 für die Steeples. Paderborn musste bis zur 17. Minute warten, ehe Connor Wood den ersten Dreier für die Gäste verwandelte. Vor der Pause folgten zwei weitere durch Luca Kahl und Darnell Foremann, aber unterm Strich war die Dreier-Ausbeute bei Paderborn dürftig: Nur sechs Treffer bei 28 Versuchen; die Steeples kamen auf fast so viele Treffer (fünf), allerdings bei deutlich weniger Versuchen (15).

Egal, wie groß die Entfernung zum Korb war: Die Trefferquote an diesem Abend sprach für Ehingen Urspring. Bei den Zwei-Punkte-Würfen (31 von 43 Versuchen verwandelt, entspricht 72 Prozent/Paderborn 25 von 45, 56 Prozent) waren sie besser, bei den Dreiern und bei den Freiwürfen. Dass die Steeples diesmal aus der Distanz nicht so zur Geltung kamen, machten sie mit ihrer Schnelligkeit und Wendigkeit wett, beim Zug zum Korb hatten sie ebenso Vorteile wie beim Herausspielen von Wurfchancen unterm Korb. Und die Verantwortung verteilten sie wieder auf möglichst viele Schultern, wieder kamen fünf Spieler auf eine zweistellige Ausbeute und erneut waren die anfangs auf der Bank sitzenden Daniel Monteroso, Gianni Otto und Dominique Uhl in der Lage, das Team nach ihrer Einwechslung rasch zu beleben.

Trainer Domenik Reinboth griff früh im ersten Viertel auf Monteroso und Otto zurück, als das Steeples-Spiel nach ordentlichem Beginn fahrig wurde und die Führung (8:4) flöten ging (11:14). Nach dem 17:17 entschied Ehingen Urspring den Abschnitt für sich (21:18). Im zweiten Viertel war es bis zum 25:23 eng, dann setzten sich die Steeples auf 30:23 ab. Paderborn kam wieder bis auf drei Punkte heran, ehe die Heimmannschaft einen weiteren Zwischenspurt einlegte zum 41:30. Zur Halbzeit stand es 47:41.

„Bärenstark“ im dritten Viertel

„Es war ein unglaublich harter Fight“, sagte Trainer Reinboth, der mit der Vorstellung seines Teams in der ersten Halbzeit nur bedingt zufrieden war. Das änderte sich nach der Pause. „Im dritten Viertel kamen wir bärenstark raus“, so Reinboth. Rayshawn Simmons und Tanner Leisser wiesen den Weg, die Steeples setzten sich ab, gewannen das Viertel mit 23:14 und lagen mit 70:55 vorn.

Doch so ging es nicht weiter. Die Paderborner gingen in der Verteidigung noch aggressiver zu Werke, was die Zahl der Ballverluste der Steeples in die Höhe trieb. 23 Turnover hatte Ehingen Urspring am Ende. Dass sein Team trotzdem das Spiel gewann, nötigte Reinboth Respekt ab. „Das zeigt auch den Charakter der Mannschaft.“ Dieser Charakter zeigte sich vor allem auch in der Phase im Schlussviertel, als es noch einmal knapp wurde. Der 15-Punkte-Vorsprung war innerhalb von viereinhalb Minutena auf drei geschmolzen (75:72). Doch die Steeples erstickten die aufkeimende Hoffnung der Gäste schnell, Tim Hasbargen mit zwei Freiwürfen und einem Treffer aus dem Spiel sowie Tanner Leissner erhöhten mit sechs Punkten in Folge zum 81:72 die Distanz. Und auch die weiteren Versuche der Gäste, den Rückstand nennenswert zu verkürzen, konterten die Steeples postwendend. Und brachen so den Widerstand der Gäste.