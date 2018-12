Im Weißen Rössl ist Stimmungshöhepunkt des Weihnachtskonzerts

83 Musiker, das sind links und rechts vom Dirigenten in voller Hallenbreite jeweils 5 Reihen. Ein solch riesiges Blasorchester saß am Sonntagabend in der voll besetzten Albhalle einem erwartungsfrohen und am Ende begeistert applaudierenden Publikum gegenüber. Der Musikverein Dächingen erfüllte wieder einmal alle Erwartungen.

Mit dem imposanten Marsch „Herzog von Braunschweig“ begann die Musikkapelle ihre Vortragsfolge. Die Musik wurde 1806 für Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel, den preußischen Oberbefehlshaber im Kampf gegen Napoleon, komponiert. Mit einem erhabenen, majestätischen Thema schloss sich die Ouvertüre „Monumentum“ von Martin Scharnagl an. Einen Hörgenuss auf Oberstufenniveau bot das Medley „Aladdin“ mit den neun schönsten Melodien aus Walt Disneys gleichnamigem Film. Insgesamt acht Oscars gewann der amerikanische Komponist Alan Irwin Menken für seine Musik zu vier Disney-Filmen.

Nach der Ehrung langjähriger Musiker widmete sich das Blasorchester „Mozart“ in Form von vier Liedern aus dem erfolgreichen Musical von Sylvester Levay und Michael Kunze über das aufregende und tragische Leben Mozarts als Mensch und Genie. Wolfgang Wössner hat die Musik effektvoll für Blasorchester instrumentiert.

Den Stimmungshöhepunkt erreichte das Konzert mit den Schlagern aus dem Singspiel „Im weißen Rössl“ von Ralph Benatzky. Die 1930 entstandene Operetten-Revue quillt geradezu über von eindeutig-zweideutigen Anspielungen. Der MV Dächingen inszenierte sie mit einigen Verkleidungskünstlern so lustvoll wie einst Erik Charell bei der Uraufführung in Berlin. Als singender Zahlkellner Leopold Brandmeyer machte Philipp Kring mit einer Conchita-bärtigen Josepha am Schluss überaus gute österreichische Figur.

Die anlässlich eines Weihnachtskonzerts im deutschsprachigen Teil Belgiens von Jan Hadermann effektvoll arrangierte „Deutsche Weihnacht“ entpuppte sich als perfekter Übergang zum beginnenden Fest. Nach „O Tannenbaum“ animierte Dirigent Hans-Gerd Burr das Publikum zum Mitsingen von „Alle Jahre wieder“ und „Süßer die Glocken nie klingen“. Sie klangen so gut, dass ein Riesenapplaus als Zugabe den Marsch „Mens Sana In Corpore Sano“ zur Folge hatte. Alles Abschiedswinken des Dirigenten nutzte nichts, solange das Volk „Zugabe“ schrie, bis Rol Schrode mit zwölf Kindern „In der Weihnachtsbäckerei“ zu passender Verkleidung eine fröhliche Finalshow lieferte.

Den Einstieg ins Weihnachtskonzert gestaltete das von Alexander Springer wie immer souverän geführte Vororchester mit „Yellowstone Overture“ und „Highlights from Brother Bear“. Am Rand der Oberstufe bewegte sich die Jugendkapelle unter der Leitung von Michaela Schrode mit „Irish Castle“ und „Israeli Folksongs. Mit dem „Maxglaner Marsch“ von Tobi Reiser als Zugabe verabschiedete sich der Nachwuchs des Musikvereins.