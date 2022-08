Im Überblick: So steht es um die Wasserqualität in den Badeseen im Alb-Donau-Kreis

Algenteppiche in Gewässern weit und breit, oder gar Badeseen, die umkippen? Davon ist die Region weit entfernt. Dennoch haben Hitze und Trockenheit Auswirkungen auf die Badeseen und die dort lebenden Tiere.

„In den zehn ausgewiesenen Badeseen im Alb-Donau-Kreis befindet sich die Wasserqualität seit Jahren auf einem hohen Niveau“, sagt Katrin Frauenlob, Sprecherin des Landratsamtes im Alb-Donau-Kreis. Die Hygienekontrolleure des Fachdienstes Gesundheit nehmen in diesen Seen von Mai bis September alle vier Wochen Proben, die anschließend im Landesgesundheitsamt mikrobiologisch untersucht werden. Darüber hinaus fänden Prüfungen statt, wenn Verunreinigungen vermutet werden oder es Meldungen aus der Bevölkerung gibt.

Frauenlob sagt: „Die Proben werden auf mehrere Parameter untersucht, beispielsweise auf eine mikrobiologische Verunreinigung oder den Sauerstoffgehalt.“ Bestünde zudem das Potenzial für eine Massenvermehrung von Cyanobakterien, also Blaualgen, beispielsweise weil ein hoher Nährstoffeintrag vermutet wird, so werden die Proben auch daraufhin untersucht.

Stinkender Algenteppich auf dem Öpfinger Stausee

Der Öpfinger Stausee war vor rund einem Monat von einem stinkenden Algenteppich überzogen. Die gute Nachricht für die Badeseen lautet: „Trotz der lang anhaltenden Hitzeperiode bestand bislang keine Gefahr, dass die überwachten Badeseen im Alb-Donau-Kreis umkippen“, erklärt die Sprecherin.

Der Badesee Heppenäcker südöstlich von Rottenacker habe gegenüber vergangenem Jahr gut einen Meter weniger Wassertiefe im Vergleich zum vergangenen Jahr, berichtet Kurt Baier, Kiosk-Pächter am See. Der Einstieg in den See sei aber immer noch gut möglich, auch durch die Einstiegstreppen.

„Ende Mai bis Anfang Juni sind im Randbereich Algen gewachsen“, erzählt Baier. Doch das sei nun nicht mehr der Fall. Seit es langanhaltend heiß ist, seien die Algen nicht mehr zu sehen. Momentan habe der Badesee eine Temperatur von rund 25 bis 26 Grad. „Fast Badewannentemperatur“, sagt Baier. Was eventuelle Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität angeht, so macht Baier in Bezug auf die Grundwasserversorgung deutlich: „Der See ist Umweltstation in sich selbst.“

Film aus Blütenstaub und kitzelnder Bewuchs

„In meinen 31 Jahren habe ich noch nie erlebt, dass es Beanstandungen der Wasserqualität im Badesee Dietenheim gab“, erklärt ein langjähriger Mitarbeiter der Stadt Dietenheim. Andere Probleme im und um den Badesee habe es allerdings schon gegeben, etwa mit einem Film aus Blütenstaub und mit Bewuchs, der bei niedrigem Wasserstand die Badegäste kitzelt. Deshalb habe die Stadt Mähboote eingesetzt. Dies werde auch im nächsten Jahr notwendig sein.

In Bezug auf den Baggersee Erbach und die Ersinger Badeseen erklärt eine Mitarbeiterin der Stadt Erbach, dass es nach aktuellem Stand keine Auffälligkeiten gibt. Daher wende die Stadt auch keine Maßnahmen an, wie etwa Umwälzen des Wassers. Vor dem Erbacher Triathlon habe die Stadt alljährlich eine Seekuh eingesetzt, um den Bewuchs mit Seegras einzudämmen. Momentan halte sich das Seegras-Wachstum im Rahmen, sagt die Mitarbeiterin.

Untersuchungsergebnisse am See veröffentlicht

Ein beliebter Badesee auf Laupheimer Gemarkung ist der Surfsee bei Obersulmetingen. Hier werde die Wasserqualität während der Badesaison zwei Mal im Monat überprüft, so die Verwaltung. „Am Surfsee ist die Wasserqualität einwandfrei.“

Surfsee, Baggersee, Freizeitbereich Rißtal, Start in die Badesaison 2022 (Foto: Barbara Braig)

Karsten Krüger von der Gemeinde Schemmerhofen bezeichnet die Wasserqualität im Baggersee Alberweiler als „gut“. Vor vielen Jahren habe der See gesperrt werden müssen, aber das könne viele Gründe haben, etwa wenn viele Wasservögel im See sind. Die Untersuchungsergebnisse werden in zwei Aushängen am Baggersee veröffentlicht, um die Badegäste über die Wasserqualität zu informieren.

Auch im Alberweiler See ist die Wasserqualität trotz Hitze hoch. (Foto: Archiv: Daniel Häfele)

Das Ergebnis der Überprüfung Ende Juli: Die wahrscheinlichste Bakterienanzahl von Escherichia coli pro 100 Milliliter Wasserprobe liegt unter 15, bei den Enterokokken liegt diese Zahl bei 46. Damit ergab die mikrobiologische Untersuchung keine Beanstandung.

Probe vom Juli war zu beanstanden

Die Badeseen auf bayerischer Seite, also etwa der Pfuhler See, der Baggersee Ludwigsfeld, der Vöhringer Waldsee und der Sendener Waldsee wiesen durchgehend eine hohe Wasserqualität auf. Beim Waldbaggersee Illerzell war die Probe vom 18. Juli zu beanstanden, wie aus dem Untersuchungsbericht hervorgeht.

Am 9. August wurde deshalb eine Nachprobe durchgeführt, welche auf eine einwandfreie Wasserqualität schließen lässt. Dass eine Probe erhöhte Werte aufweist, könne ganz unterschiedliche Gründe haben, heißt es aus dem Gesundheitsamt des Landkreises Neu-Ulm.

„Die Hitze macht unseren Badeseen nichts aus“, resümiert Daniel Oberdorfer, Gewässerwart des Bezirksfischereivereins Ehingen. Das liege an ihrer Größe und Beschaffenheit. Beispielsweise der Sonntagssee bei Herbertshofen sei sehr groß und habe eine Tiefe bis vier Meter. Er werde durch Grundwasser gespeist und durch Wind sei eine Umwälzung des Wassers gegeben.

Die Wassergüte und der Sauerstoffgehalt für die Fische seien einwandfrei. Am Morgen habe die Temperatur an der Oberfläche im Sonntagssee 24,7 Grad betragen, am Grund 21,3 Grad. Oberdorfer erklärt, dass sich Fische in der sogenannten „Sprungschicht“ im See bewegen, welche im Hinblick auf Temperatur und Nahrung ideal ist. Erst bei einer Wassertemperatur von durchgehend 29 Grad würden Fische im See sterben.

Positiver Effekt der Hitze

Ein positiver Effekt der Hitze ist laut Oberdorfer, dass sich Populationen von Kleinstlebewesen wie beispielsweise Würmer, Larven, Plankton und Bachflohkrebse vergrößern. Plankton sei etwa eine wichtige Nahrungsquelle für kleine Fische.

Außerdem beobachtet Oberdorfer, dass es dieses Jahr im Vergleich zu den vergangenen Jahren „extrem viele“ Ringelnattern gebe. Die Schlange sei ein „Sonnenanbeter“, welcher wohl durch die Hitze viel Nahrung zur Verfügung steht.

Was den Tieren im Sonntagssee im Sommer wie im Winter des weiteren zugute kommt, ist ein Schongebiet, das der Bezirksfischereiverein vor über zehn Jahren angelegt hat. Es ist eine Erholungsoase für die Seelebewesen. Hier darf man weder schwimmen noch angeln noch mit dem Boot fahren. Ein Problem sei allerdings, dass sich immer wieder Badegäste nicht daran halten.

Nur überwachte Badeseen nutzen

Weitere Ratschläge fürs Baden hat Katrin Frauenlob, Sprecherin des Landratsamtes: „Wir empfehlen, die kontrollierten und überwachten Badeseen zu nutzen – insbesondere Kinder, ältere Personen sowie Menschen mit einem geschwächten Immunsystem – da die Wasserqualität in Fließgewässern grundsätzlich nicht durch das Gesundheitsamt kontrolliert wird.“ Diese könnten durch geklärtes Abwasser verunreinigt sein. Die Bakterien und Viren können Krankheiten auslösen, die mit Fieber, Durchfall und Erbrechen einhergehen.

Frauenlob macht deutlich: „Wer besondere Vorsicht walten lassen möchte, kann zudem nach einem Starkregenereignis das Baden in Gewässern generell vermeiden, bis die natürliche Selbstreinigung eingesetzt hat.“ Denn nach starken Regenfällen können mit dem Oberflächenabfluss auch Schadstoffe in die Badegewässer gelangen.

Blaualgen können chronische Auswirkungen haben

„Wenn Stickstoffe oder Phosphor, beispielsweise aus der Landwirtschaft oder Kläranlagen, in ein Gewässer eingetragen werden, kann das Überangebot der Nährstoffe zur Eutrophierung führen und das wiederum eine Massenentwicklung von Algen begünstigen“, so die Sprecherin. Cyanobakterien, die sogenannten „Blaualgen“, bilden Toxine und Allergene, die zu akuten gesundheitlichen Auswirkungen wie Bindehautentzündungen oder Hautausschlag führen oder schlimmstenfalls sogar chronische Auswirkungen wie eine Leberschädigung hervorrufen können.