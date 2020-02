Im Seniorenzentrum sind Narren und alte Leute sehr vergnügt

Viel Freude haben Ehinger Narren am Mittwochnachmittag den Bewohnern des Seniorenzentrums an der Hopfenhausstraße mit ihrem Besuch bereitet. Rund 20 Wilde Weiber, Kügele und Dämonen fanden sich ein, um die Menschen auf drei Etagen zu vergnügen mit dem Brauchtum, an dem die meisten älteren Mitbürger in jüngeren Jahren selbst aktiv beteiligt waren.

Die Freude am närrischen Besuch war den Leuten in den von der Sonne beschienenen Aufenthaltsräumen anzumerken, als die lustige Narrenschar, angeführt von Josef Mantz mit seinem Akkordeon, vom Flur hereindrängte und die Szene belebte. Was gab es da Schöneres, als nach Kaffee und Kuchen sich der bunten Kostüme zu erfreuen und das Maskentreiben der fünften Jahreszeit im Übergang vom Winter in den Frühling zu genießen wie früher, als man selbst im Fasnetshäs durch die Gassen zog oder am Straßenrand den Umzug durch die Ehinger Innenstadt auf sich wirken ließ.

Das Leben erwachte neu auch in der Erinnerung an schöne Stunden bei den Programmbällen in der alten und seit 1984 in der neuen Stadthalle. Vortrefflich verstand es Mantza Bebbe, mit der Intonation der Ehinger Fasnetslieder Besucher und Bewohner in Stimmung zu versetzen. „Mahdde, Mahdde, zoig amol dei Pfanna her“ und „Da Berg na rudsched alle Hexa so“, schallte es aus vielen Kehlen.