Im Raum Ehingen werden wieder Hasen gejagt - „Weil sie schmecken“

Auf den Ortsschildern steht „Bad Waldsee“ und „Hopfenweiler“, auf dem Wegweiser ist die „Ravensburger Straße“ zu lesen. Soweit, so gewöhnlich. Doch diese Schilder stehen nicht etwa im idyllischen Oberschwaben, sondern in Amerika – im US-Bundesstaat Minnesota. Für eine Fernsehreportage für das TV-Format „Galileo“ hat sich Carina Maucher vor Ort selbst ein Bild der irrwitzigen Begebenheit gemacht. Und so besuchte die gebürtige Bad Waldseerin das amerikanische Bad Waldsee.