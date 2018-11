Im Landesliga-Derby geht es um Punkte gegen den Abstieg

Sowohl für die Frauenfußballmannschaften der Landesliga als auch für die der Regionenliga steht am Samstag, 24. November, der letzte Vorrundenspieltag an. Im Derby der Landesliga empfängt der SV Granheim den VfL Munderkingen, die SG Altheim spielt zu Hause gegen den SV Uttenweiler. In der Bezirksliga treffen die beiden Spitzenteams SG Dettingen und SG Öpfingen aufeinander. Der SV Granheim II empfängt den FV Weithart II.

Landesliga: SG Altheim – SV Uttenweiler (Samstag, 14.30 Uhr). - Mit dem Ziel vor Augen, die Vorrunde mit einem Sieg zu beenden, geht die Mannschaft von SGA-Trainer Gerhard Kottmann in ihr letztes Vorrundenspiel der Saison. Als momentaner Tabellendritter ist die SG Altheim Favorit gegen den achtplatzierten SV Uttenweiler. Kottmann warnt aber vor dem kommenden Gegner und lobt dessen gute Abwehrarbeit. „Uttenweiler schaltet in der Defensive schnell um und stellt das Tor zu“, sagt der Altheimer Trainer. Sein Team soll mit Konteraktionen zum Torerfolg kommen und einen weiteren Sieg einfahren.

SV Granheim – VfL Munderkingen (Samstag, 18 Uhr). - Noch vor wenigen Jahren spielten der VfL Munderkingen und der SV Granheim in den höchsten Ligen der Region – so war der VfL zuletzt im Jahr 2013 in der Oberliga und der SV Granheim im vergangenen Jahr in der Verbandsliga vertreten. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams fand vor zwei Jahren im Relegationsspiel zur Verbandsliga statt. Damals überzeugte Granheim mit einem 3:0-Sieg in Lauterach und sicherte sich den Aufstieg, Munderkingen stieg in die Landesliga. Am Samstag treffen die beiden Teams erstmals wieder in einem Liga-Derby aufeinander. Beide Mannschaften stecken bislang im Tabellenkeller der Landesliga und hoffen am Samstag auf einen Sieg. VfL-Trainer Andreas Schellinger will das Spiel auf sich zukommen lassen, ist jedoch davon überzeugt, „dass sich beide Teams nichts schenken werden“. Für SVG-Abteilungsleiter Reinhold Oßwald wird die Tagesform beider Mannschaften eine entscheidende Rolle im Derby einnehmen. Die Startelf und Besetzung der Kader beider Mannschaften sind bislang noch offen.

Regionenliga: SG Griesingen – FC Römerstein (Samstag, 17 Uhr). - Beide Mannschaften stehen im unteren Drittel der Regionenliga-Tabelle und werden lediglich von drei Punkten getrennt. SGG-Trainer Alex Knapp stellt fest, dass sich seine Mannschaft in den letzten Spielen deutlich mehr Torchancen erarbeitet hat als zum Saisonanfang. So hofft Knapp, dass sein Team die sich ergebenden Torchancen gegen den FC Römerstein nutzen wird. Im Unterschied zum Spiel am vergangenen Wochenende hofft Trainer Knapp, dass seine Mannschaft „von der ersten Minute an bis zum Schluss konzentriert im Spiel sein“.

Bezirksliga: SV Granheim II – FV Weithart (Samstag, 15.30 Uhr). - Das klare Ziel von SVG-Trainer Reinhold Oßwald ist es, im ersten Rückrundenspiel gegen den FV Weithart II an die kämpferische Leistung der vergangenen Woche anzuknüpfen und einen Punktgewinn einzufahren. Trotz der schlechten Tabellensituation – Granheim ist noch ohne Sieg Schlusslicht – sieht Oßwald realistische Chancen auf einen Punktgewinn, wenn seine Mannschaft eine gute Leistung zeigt.

SG Dettingen – SG Öpfingen (Samstag, 17 Uhr). - Im Spitzenspiel der Bezirksliga empfängt der Tabellenführer SG Dettingen die drittplatzierte SG Öpfingen. Bereits im Aufeinandertreffen in der Vorrunde lieferten sich die beiden Mannschaften ein spannendes Duell. Damals hatte die SG Dettingen mit 2:1 die Nase vorn. An diesen Erfolg will das Team von SGD-Trainer Patrick Baier auch im bevorstehenden Duell anknüpfen. Dem Dettinger Kader werden jedoch krankheitsbedingt Verena Richter, Carolin Zieger und Yaren Cosgun fehlen. Für SGÖ-Trainer Cemal Güney ist das Spiel schwer einzuschätzen, da man im Vorrundenspiel zwar eine gute Leistung gezeigt, aber dennoch verloren habe. Seinem Kader werden Ina Braunsteffer und Hannah Raichle fehlen. Beide Trainer gehen von einem hart umkämpften Spiel aus, bei dem die jeweilige Tagesform über den Spielausgang entscheiden wird.

Die Teams der Kreisliga Donau sind bereits in der Winterpausen;; weiter geht es hier Ende März 2019