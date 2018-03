Im Jenseits trifft man auf die Angehörigen

Mit 17 Jahren hat sich Viktor Terpeluk das erste Mal Gedanken darüber gemacht, warum die Welt ist, wie sie ist. In Indien hat er sich und die geistige Welt durchs Meditieren gefunden. Er hat Kontakt zu Jesus gefunden und ihm sind in der Folge Kompositionen gelungen, „die waren nicht aus mir“, sagt er. Auch mit dem Leben nach dem Tod hat sich Terpeluk beschäftigt. Sein Wissen darüber hat er kürzlich mit Besuchern seines Vortrags in Frankenhofen geteilt. Seit 30 Jahren wohnt der Psychologe und Psychotherapeut in Grötzingen.

Viel habe er über Menschen gelesen, denen sich Gott offenbart habe, viele Berichte über Nahtod-Erfahrungen kenne er, sagte Terpeluk. Daraus hat sich für ihn ein Bild vom Jenseits, von einer geistigen Welt ergeben, das er in Frankenhofen für die Zuhörer umriss. Aus seinen Erkenntnissen über die geistige Welt schloss der Grötzinger auch immer wieder auf den Sinn des Lebens im Diesseits.

„Wenn man stirbt, findet man sich meistens im eigenen Körper wieder“, erklärte Terpeluk. Es sei ein feinstofflicher Körper, mit dem man durch Wände laufen könne. Schlaf gebe es nach dem Tod nicht mehr, dafür sei ein Gedankenaustausch mit anderen Seelen möglich.

„Im Jenseits gibt es dunkle und helle Bereiche“, führte er aus. Die meisten würden von sieben Ebenen sprechen: „Die ersten drei sind dunkel, die anderen hell und schön.“ Wenn man sterbe, komme man in die Ebene, die dem entspreche, wie man sich auf der Erde geschlagen habe. Der Sinn des Lebens sei es, liebend füreinander da zu sein. Andere persönliche Muster und Eigenschaften – etwa Ungeduld, Hochmut, Ehrgeiz – seien eine Bremse. Das Ziel jedes Menschen sei: „dass die Seele so schön wird wie die eines Kindes“.

Sterbe man, bewege man sich durch einen Tunnel in weißes Licht, das einen mit Liebe durchströme, erklärte Terpeluk. „Viele begegnen ihren verstorbenen Angehörigen.“ Man erkenne selbst Verwandte, die man auf der Erde nie kennengelernt hat. Immer wieder unterlegte Terpeluk solche Erkenntnisse mit Erfahrungsberichten verschiedener Menschen. Auch die eigenen Haustiere, die ebenfalls Seelen besitzen, treffe man im Jenseits wieder. Menschen seien dort alle zwischen 30 und 35 Jahre alt und gesund, auch Kinder würden sich bis zu diesem Alter weiterentwickeln.

Keine Ruhe nach Selbstmord

Kinder, die früh sterben, hätten möglicherweise nur eine kurze Zeit benötigt, um sich hier weiterzuentwickeln. Menschen, die sich umbringen, würden nicht die erhoffte Ruhe finden, gleichgesinnte Seelen seien um sie herum. Mit seinem Schutzbegleiter schaue jeder den Film des eigenen Lebens. „Dabei wird nichts vergessen“, sagte Terpeluk. „Man spürt die Schmerzen vom Gegenüber, das man gepiesackt hat, stark und intensiv.“ Die meisten würden noch einmal aus der geistigen Welt zurückgeschickt, selten komme man sogleich in höhere Ebenen.

Vieles, was Terpeluk vom Jenseits erzählte, erinnerte an das hiesige Leben. So gebe es dort eine Art Schulung. Verstorbene Kinder würden dort eine Art Kindergarten und eine Schule besuchen. „Sie brauchen keine Angst haben, wenn Sie sterben“, erklärte Terpeluk den Zuhörern. „Es wird sehr, sehr nett werden“,