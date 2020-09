Im Ehinger Kino laufen ab sofort wieder Filme

Viele leidenschaftliche Kinogänger mussten in den vergangenen fast sechs Monaten auf Heimkino umsteigen oder sich lange gedulden, denn aufgrund der Corona-Pandemie blieb das Ehinger Central Kino auf unbestimmte Zeit geschlossen. Am 3. September konnte Kinobetreiber Torsten Bennewitz die Türen nun endlich wieder öffnen.

Die fünfeinhalb Monate, in denen das Kino geschlossen hatte, wurden sinnvoll genutzt. Updates und Wartungen wurden gemacht sowie Standschäden behoben.

Seit Gründung des Ehinger Kinos gab es keine vergleichbare Situation als die jetzt. Wann genau das war, darüber ist sich selbst Bennewitz nicht sicher, dem das Kino seit 1989 gehört: „Ich würde mal sagen, so ungefähr seit 1932 gibt es das heutige Kino Zwei.“ Dies heiß damals aber noch Ehinger Lichtspiele. 1952 kam dann das heutige Kino Eins hinzu, das seinen Namen Central Kino bis heute noch behalten hat. Selbst während des Zweiten Weltkriegs war das Kino nicht so lange geschlossen, berichtete Bennewitz: „Damals war es wichtig, dass die Leute Unterhaltung hatten.“

Torsten Bennewitz und langjähriger Mitarbeiter Roland Brandl sitzen im 1,5 Meter Abstand auf den Kinosesseln. (Foto: Schuster)

Durch ein sinnvolles Hygienekonzept, welches das Team des Ehinger Central Kinos erarbeitet hat, sind Kinoveranstaltungen wieder möglich. Überall stehen Desinfektionsmittel, Mundschutz muss außerhalb des Platzes getragen werden, Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden und an der Kasse ist ein Spuckschutz aus Plexiglas angebracht worden.

Auch alle Mitarbeiter des Central Kinos sind geschult worden. Torsten Bennewitz veranstaltete eine Hygieneunterweisung für sein Personal. Bei dieser internen Schulung lernten die Mitarbeiter des Kinos alles, was sie in Sachen Corona und Hygiene in Verbindung mit Kinoveranstaltungen wissen sollten. Für den Besucher allerdings habe sich nicht viel geändert, so Bennewitz. Wie in jedem Restaurant oder Café müssen auch im Kino Personendaten angegeben werden. Ein Vorteil hierbei sei, dass die Kinokarte auch gleich online gebucht werden kann. „So kann man sich bequem selbst einen Platz heraussuchen und die Daten sind auch schon erfasst“, sagt Bennewitz erfreut. Dies ermöglicht den Besuchern einen erleichterten Kauf, aber auch vor Ort können nach wie vor Kinokarten gekauft werden.

60 statt wie bisher 260 Plätze

Der große Saal, in dem bis zu 260 Filmliebhaber Platz haben, ist jetzt schon mit 60 Besuchern voll, denn der notwendige Mindestabstand wurde auch hier berücksichtigt. So könnte nur jede zweite Reihe belegt werden. Neben besetzten Plätzen müssen zudem immer zwei freie Plätze sein. Zwar ist Bennewitz wieder glücklich, das Kino aufmachen zu dürfen, von den aktuellen Besucherzahlen ist er noch nicht begeistert. „Ich glaube vielen ist es noch gar nicht aufgefallen, dass das Kino in Ehingen schon wieder aufgemacht hat“, so Bennewitz.

Neue Filme im Programm

Auch der ehrenamtliche Technikmitarbeiter des Kinos Max Kienzle, bedauert dies, zumal die Projektoren des Kinos auf dem neusten Stand der Technik seien. Meist sind wochentags noch sehr viele Plätze frei. Das aktuelle Kinoprogramm ist auf der Internetseite als auch auf diversen Social-Media-Kanälen des Ehinger Kinos zu finden. Auch die Aktion „Elf Filme“ geht ab Oktober weiter. Bei dieser Aktion werden über das ganze Jahr elf verschiedene Art-Haus-Filme gespielt. Die Filme laufen jeden Mittwoch und jeden Monat läuft ein Neuer an. Weiter geht es im Oktober mit Auerhaus, im November wird „Master Cheng in P.“ gespielt und im Dezember „Edison, ein Leben voller Licht“.

Der neue Bond wird ziemlich sicher anlaufen. Torsten Bennewitz

Eigentlich durfte das Ehinger Kino schon seit Anfang Juli wieder öffnen, doch zu diesem Zeitpunkt habe es kaum Filme gegeben, da viele Filmvertreiber und Produzenten ihre Filme zurückzogen. Denn diese machten aufgrund der niedrigen Nachfrage keinen Umsatz. Auch jetzt ist es noch schwierig, eine Filmplanung zu machen, was zu sehen ist, wird oft spontan entschieden. Aber: „Der neue Bond wird ziemlich sicher anlaufen“, sagt Bennewitz und freut sich selbst auf den Film.

Für Schleckermäuler gibt es wie immer im Ehinger Central Kino hausgemachtes Popcorn. Dies wird aus Hygienegründen nun in Pappschachteln verkauft, damit das Personal nicht mit dem Popcorn hantieren muss. „Diese sind zwar ein wenig teurer als die normalen Papierverpackungen, aber das nehmen wir für die Ehinger gerne in Kauf“, sagt Bennewitz, der sein Popcorn trotzdem noch zum alten Preis verkauft.

Das ganze Team des Ehinger Kinos hofft auf steigende Besucherzahlen in der kommenden Zeit und vor allem bei den zwei aktuellen Filmen: „Tenet“ und „After Through“.