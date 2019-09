Im dritten Spiel muss es klappen

Damit ein totaler Fehlstart in die Fußball-Bezirksliga vermieden wird, muss die TSG Ehingen am Donnerstagabend auf die Erfolgs-spur zurückfinden. Doch Gast FV Neufra ist mit zwei Siegen in die Ver-bandsrunde gestartet.

TSG Ehingen – FV Neufra (Donnerstag, 19 Uhr, Jubel-Arena). – Damit die Bezeichnung des Ehinger Kunstrasens auch die Gastgeber „jubeln“ lässt, müssen sie am Donnerstagabend zu ihrer erwarteten Form zurückfinden. „Diesmal haben wir einen Gegner, der sicher nicht defensiv spielen wird und tiefsteht. Gegen solche Mannschaften wird es mit unserer Spielweise sicher erfolgreicher als zuletzt in Altshausen“, sagt TSG-Trainer Joachim Oliveira.

Die TSG Ehingen habe einen brei-ten Kader und werde sich in ihrem dritten Spiel von ihrer besseren Seite zeigen, ist der Trainer überzeugt. Die TSG Ehingen hat zweimal auf dem Kunstrasen trainiert. „Wir müssen den Mund abwischen und mit Elan an die Aufgabe herangehen.“ Mit seinem Team hat Oliveira Stärken und Schwächen besprochen und für das heutige Spiel das „Drehbuch“ geschrieben.

Die TSG arbeitet weiter an ihrer Entwicklung. „Gegen den FV Neufra bin ich guter Dinge“, sagt der optimistische Trainer.