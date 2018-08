Im Bio-Bistro wird regional und mit Liebe gekocht

Schon am Vormittag hat Ursula Stiehle vom Bauralädele mit Bio-Bistro in der Ehinger Albert-Einstein-Straße alle Hände voll zu tun, viele Gäste kommen bereits zum Frühstück und genießen mitten im Industriegebiet Nord den Ausblick auf den Schmetterlingsgarten des BUND. Den Obstsalat macht Ursula Stiehle für jeden Gast frisch, sie verwendet dafür nur Früchte aus biologischem Anbau und wenn möglich aus der Region. Das Frühstücksei kommt vom Biohof Hugo Raiber in Griesingen. Beate Daigger genießt hier ihr Frühstück im Urlaub sehr und holt sich auch oft das Mittagessen vom Bio-Bistro.

Angefangen hat alles mit dem Bauralädele in der Oberen Hauptstraße, erzählte Ursula Stiehle, während sie für neue Gäste das Frühstück bereitet. Sie hatte 18 Jahre lang mit ihrem Mann einen Demeter-Hof, „das hat mit dem Bauralädele harmoniert“, sagt sie. Dort wurde im kleinen Rahmen auch gekocht.

Täglich wechselnde Karte

„Das ist immer mehr geworden. Als wir dort nicht mehr kochen durften, hat Christoph Hilker mir hier die Räume angeboten“, sagt Ursula Stiehle. Nun gibt es außer dem Laden mit Bioprodukten seit sechs Jahren im Industriegebiet ein Bistro mit täglich wechselnder Karte. Beim Besuch der SZ gibt es Putengeschnetzeltes, Linsenauflauf mit Sesamkartoffeln, Pasta mit Auberginen sowie einen leckeren Nachtisch. In der Küche kümmert sich Diätassistentin Doris Schrade-Looser um die Kochtöpfe. „Wir kochen sehr gesundheitsbewusst und regional. Es ist immer etwas Vegetarisches, Veganes und Glutenfreies dabei, ich kann alles frisch zubereiten, daher ist das ideal für mich“, erklärt sie, während sie das Geschnetzelte mit Reismehl andickt, damit es glutenfrei ist.

„Bio, regional oder fair gehandelt ist selbstverständlich bei uns“, sagt Ursula Stehle. Sie bezieht ihre verwendeten Produkte so weit wie möglich von den umliegenden Biolandbauern. So ist bei dem zum Verkauf angebotenen Gemüse der Hersteller ein Biolandwirt in Oberwachingen genannt. Backwaren kommen von einem Bio-Bäcker in Untersulmetingen. Beim Besuch der SZ hilft die Schwester von Ursula Stiehle mit, putzt und zerkleinert Karotten, schält Obst. Ansonsten sind Ursula Stiehle und Doris Schrade-Looser am Vormittag zu zweit, nachmittags ist Ursula Stiehle allein. Bis Ende August erholen sie sich erst einmal, das Bistro hat Urlaub.

„Sehr lobenswert“

Angela Rommel aus Altheim kauft regelmäßig im Bauralädele ein, was sie so braucht. „Es ist sehr lobenswert, was die Frauen hier aufstellen. Wenn es das vor 20 Jahren schon gegeben hätte, als ich hier geschafft habe, hätte ich gern da gegessen“, sagt sie.