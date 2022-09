Erste Mehrzweckhalle im Alb-Donau-Kreis wird mit Geflüchteten belegt

Weiterhin wollen zahlreiche Menschen aus der Ukraine Zuflucht in der Region finden. Doch die Kommunen stoßen an ihre Grenzen, es fehlt an weiteren Unterbringungsmöglichkeiten. Der Alb-Donau-Kreis hat darauf jetzt reagiert und eine erste Mehrzweckhalle als Notunterkunft eingerichtet, wie es auch andere Städte in Baden-Württemberg bereits tun.

In Seißen, einem Ortsteil von Blaubeuren, sollen jetzt weitere vom Land an den Kreis zugewiesene Geflüchtete unterkommen können. Das bedeutet jedoch für die Gemeinde, dass die Halle derzeit nicht von etwa Vereinen und Schulen genutzt werden kann.

Angesichts der stark steigenden Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Ländern bleibt uns keine Wahl. Stellvertretender Landrat Markus Möller

Ob kurzfristig weitere Hallen im Alb-Donau-Kreis belegt werden müssen, hängt davon ab, wie schnell der Landkreis sowie die Städte und Gemeinden weitere Unterbringungsmöglichkeiten schaffen können.

Die Halle wird derzeit bezugsfertig gemacht. (Foto: Landratsamt)

Bereits jetzt hat das Land Baden-Württemberg mehr geflüchtete Menschen aufgenommen, als in den Jahren der Flüchtlingskrise 2015/16, als der Südwesten insgesamt rund 101 000 Geflüchtete aufgenommen hatte. Ein Ende des Zustroms sei gegenwärtig nicht absehbar und es sei davon auszugehen, dass die Zahl der Geflüchteten in den kommenden Wochen zunehmen wird.

„Wir hatten gehofft, dass wir diesen Schritt nicht gehen müssen – aber angesichts der stark steigenden Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Ländern bleibt uns keine Wahl“, sagt der stellvertretende Landrat Markus Möller. Die Kapazitäten in den bestehenden Gemeinschaftsunterkünften reichten nicht mehr aus.

Weitere Objekte in Prüfung

Seit Jahresbeginn hat das Landratsamt Alb-Donau-Kreis die Anzahl an Plätzen in Gemeinschaftsunterkünften von 447 Plätzen in sieben Unterkünften auf aktuell 1153 Plätze in 21 Unterkünften erweitert. Weitere Objekte sind derzeit in der Prüfung.

110 Flüchtlinge brauchen aktuell eine Unterkunft, ein Teil davon soll jetzt in Seißen unterkommen. Hier baut der Katastrophenschutz des Alb-Donau-Kreises zusammen mit Einsatzkräften des DRK, des ASB und des THW die Mehrzweckhalle in eine temporäre Notunterkunft um. Zusätzlich errichtet der Alb-Donau-Kreis eine Unterkunft in Container-Bauweise in Blaustein-Herrlingen.

Die ersten Wohneinheiten dort werden aber voraussichtlich erst Ende September bezugsfertig sein, weshalb es jetzt zusätzlich noch die Notunterkunft in Seißen brauche. Der Aufenthalt dort ist laut Landratsamt lediglich als Übergangslösung gedacht, bis die Geflüchteten in den Gemeinschaftsunterkünften, in den Städten und Gemeinden oder bei Privatpersonen untergebracht werden können.

Der Betrieb der Notunterkunft beginnt bereits am Freitag und wird mithilfe des DRK Kreisverbandes Ulm/Alb-Donau sowie externen Dienstleistern durchgeführt, die sich um die Verpflegung und die Sicherheit sowie um die Betreuung und Beratung der Menschen kümmern, erklärt das Landratsamt. Wie lange die Halle belegt sein wird, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen.

„Die Belegung der Halle hat natürlich Auswirkungen auf die Aktivitäten der Schulen, Vereine und Dorfgemeinschaft, die nach zwei Jahren Corona-Pandemie schwer wiegen“, erklärt Markus Möller. Die derzeitige bundesweite Notsituation lasse sich aber nur bewältigen, wenn alle staatlichen und kommunalen Ebenen zusammen mit der Zivilgesellschaft an einem Strang ziehen. Dafür brauche es eine gemeinsame, solidarische Anstrengung.