IG Metall ehrt langjährige Mitglieder

Die IG Metall Ulm hatte am Freitag besonders langjährige Jubilare zum Festakt ins Laupheimer Kulturhaus eingeladen. Der Einladung folgten 111 Jubilare, die meisten in Begleitung ihrer Partnerin beziehungsweise ihres Partners. Einige Ortsvorstandsmitglieder der IG Metall Ulm ließen es sich nicht nehmen, an diesem Tag den Jubilaren ihren Respekt zu erweisen.

Im Rahmen der Veranstaltung ehrte die IG Metall für 70 Jahre Mitgliedschaft sieben, für 60 Jahre Mitgliedschaft acht, für 50 Jahre Mitgliedschaft 21 sowie für 40 Jahre Mitgliedschaft 75 Kolleginnen und Kollegen. Traditionellerweise ehrt die IG Metall 25 Jahre Mitgliedschaft in den Betrieben. 2018 sind dies 277 Kolleginnen und Kollegen. Petra Wassermann, erste Bevollmächtigte der IG Metall Ulm, führte die anwesenden Gäste durch die Zeit indem sie jeweils eine Rückblende in die Beitrittsjahre 1948, 1958, 1968 und 1978 gab. Ulmer Gewerkschaftsgeschichte wurde handfest und konkret, als der Kollege Eberhard Lorenz – stellvertretend für 50 Jahre Mitgliedschaft – interviewt wurde und sehr eindrucksvoll von der Zeit der zerbombten Stadt Ulm bis zur Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche, seinem gewerkschaftlichen Engagement bei der Firma Telefunken sowie gesellschaftspolitischen Engagement in der Region erzählte. Stellvertretend für 40 Jahre Mitgliedschaft berichteten im Rahmen eines Interviews Max Bärtle, ehemaliger stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Liebherr Hydraulikbagger Kirchdorf, sowie Halil Kaplan, ehemaliges Betriebsratsmitglied bei IVECO, von ihren Erlebnissen als Betriebsräte. Petra Wassermann: „Wir danken für eure Treue und euer Engagement zu eurer IG Metall. Ihr habt die IG Metall zu dem gemacht, was sie heute ist – eine starke und durchsetzungsfähige Gewerkschaft.“

Für die musikalische Umrahmung und für gute Unterhaltung sorgte die Band „Gisela’s Dixieland Connection“ und der Kabarettist „Karl-Heinz Dünnbier“ sorgte für eine gute Stimmung bis zum Schluss.