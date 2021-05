Öffnungs-Pläne: Hoteliers und Gastronomen fürchten „Stop-and-Go“

Von Deutsche Presse-Agentur

Shoppen und Bummeln endlich wieder ohne Termin: In Baden-Württemberg ist das einzig im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald seit Freitag wieder möglich. Der Grund: In dem Kreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit mehr als fünf Tagen stabil unter 50. Kurios ist dabei, dass der Kreis mit der landesweit höchsten Inzidenz in direkter Nachbarschaft liegt: Der Schwarzwald-Baar-Kreis wies laut Lagebericht des Landesgesundheitsamts vom Donnerstag einen Wert von knapp 265 auf.