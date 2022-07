Hospizfest in Kirchbierlingen

Beim Hospizfest am Freitag, 29. Juli, können die Besucherinnen und Besucher das Hospiz St. Martinus im Rahmen eines Hospizfestes kennenlernen. Auch Begegnung, Austausch und Geselligkeit kommen nicht zu kurz.

Im Mai des vergangenen Jahres sind die ersten Gäste in das Hospiz St. Martinus Alb-Donau in Kirchbierlingen eingezogen. Das davor geplante Einweihungsfest konnte coronabedingt nicht realisiert werden. Lediglich eine kleine, interne Segensfeier war möglich. Nun möchten die St. Elisabeth-Stiftung als Betreiberin des Hospizes und die Katholische Gesamtkirchengemeinde Ehingen als Kooperationspartner der St. Elisabeth-Stiftung in der Trägerschaft die Einrichtung beim Hospizfest am Freitag, 29. Juli, vorstellen.

Den besinnlichen Auftakt bildet ab 17.30 Uhr ein Freiluftgottesdienst mit Pastoralreferentin Ulrike Krezdorn, inhaltlich und musikalisch vom Hospizteam mitgestaltet. Danach wird den Besuchern ein kurzweiliges, aber auch informatives Programm geboten. Interessierte sind eingeladen, das umfassend sanierte und erweiterte Gebäude am Ortsrand von Kirchbierlingen, einst Sommersitz der Marchtaler Äbte und später als Pfarrhaus genutzt, zumindest in Teilen zu besichtigen. Geöffnet ist das Erdgeschoss mit dem Raum der Stille samt meditativen Klängen, dem Pflegebad und den Mitarbeiterräumen. Auch der heimelige Wintergarten im zweiten Obergeschoss und eines der acht Gästezimmer werden geöffnet.

Ebenso wird das neugestaltete frühere Bienenhaus im Hospizgarten in das Festprogramm mit einbezogen. So erfahren die Besucher dort die Wirkung der verschiedenen Aroma-Öle und deren vielfältige Nutzung. Überdies erfahren die Gäste, wie wohltuend diese besonderen Aroma-Öle insbesondere für schwerstkranke und sterbende Menschen sind. Der „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Ordens aus Ludwigsburg wird vor Ort sein. Das Team berichtet von der schönen Aufgabe, Menschen einen letzten Herzenswunsch zu erfüllen und diese noch einmal an ihren Sehnsuchtsort zu fahren. Nach den Worten der Hospizleiterin habe der „Wünschewagen“ bereits für zwei ihrer Gäste Herzenswünsche erfüllt. Eine Dame wollte noch ein letztes Mal ihre Wohnung sehen, bei einer anderen wurde die Mutter aus einem weit entfernten Pflegeheim zu ihrer sterbenskranken Tochter ins Hospiz nach Kirchbierlingen gebracht.

Das Hospizteam wird über die Hospizarbeit sprechen. „Wir begleiten den letzten Weg ganzheitlich. Es geht vor allem darum, die Lebensqualität im Sterben zu verbessern. Egal, wie lang oder wie kurz das Leben sein wird“, sagt Hospizleiterin Gabriele Zügn. Präsent ist auch die Hospizgruppe Ehingen, die über die ambulante Hospizarbeit und Trauerbegleitung berichtet. Am Hospizfest wird für auch um Ehrenamtliche geworben, die im Hospiz etwa Musik erklingen lassen, die Hospizgäste mit Blumen erfreuen oder auch mal Einkaufsgänge erledigen. „Wir suchen viele ehrenamtliche Helfer. Menschen, die unseren Gästen in den letzten Lebenstagen noch Sonne in die Herzen bringen und ihnen noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt die Hospizleiterin.

An einem Infostand kann man sich über die breit gefächerten Ausbildungsberufe und Studiengänge bei der St. Elisabeth-Stiftung informieren. Auch gibt es kulinarische Köstlichkeiten für die Gäste. Nicht zuletzt sollen beim Hospizfest auch Begegnung, Austausch und die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. So wird das aktive Blasorchester des MV Kirchbierlingen den lockeren Festreigen mit schwungvollen Klängen begleiten. Gabriele Zügn freut sich auf den pulsierenden Trubel rund um das Hospiz. „Unser Hospiz ist auch ein Ort des Miteinanders und des Lebens. Das ist für unsere Gäste so wichtig wie für deren Angehörige. Wir sind ein offenes Haus“, betont sie.