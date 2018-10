Hospiz-Förderverein bestätigt Vorstand

Seit 20 Jahren besteht der Förderverein zur Unterstützung der Arbeit der Hospizgruppe Ehingen. Er organisiert Veranstaltungen rund ums Thema Sterben, Tod und Trauer. Am Montag hat die von 13 Mitgliedern besuchte Hauptversammlung den Vorstand einstimmig bestätigt.

Die stellvertretende Vorsitzende Gabi Zügn eröffnete die Versammlung mit einem Impuls zum Thema Himmel und Hölle. Dabei könne ein Raum je nach dem Verhalten der sich darin aufhaltenden Personen beides sein, erfuhren die Zuhörer.

„Die 20 Jahre seit der Gründung des Fördervereins waren eine erfolgreiche Zeit“, zog Vorsitzender Bernhard Platt eine positive Bilanz. Auch im vergangenen Jahr brachte die 104 Mitglieder zählende Gemeinschaft ansehnliche Beträge zusammen. Der Vorsitzende erwähnte einen vom Tennisclub Ehingen zugunsten des Vereins veranstalteten Sponsorenlauf, die Präsentation bei der Seniorenmesse in Ehingen und den Informationsstand am Welthospiztag am vergangenen Samstag. In drei Vorstandssitzungen wurde die organisatorische Vorarbeit geleistet. „Es wird immer besser“, stellte Bernhard Platt zu den zunehmendem Fördermöglichkeiten durch Spenden fest.

Nach Auskunft von Kassiererin Inge Schramm waren die Einnahmen beinahe doppelt so hoch wie die Ausgaben. Der Kassenstand erlaubt eine großzügige Unterstützung der Hospizgruppe.

Einstimmig in ihre Ämter wieder gewählt wurden ohne Gegenkandidaten Vorsitzender Bernhard Platt, Stellvertreterin Gabi Zügn, Schatzmeisterin Inge Schramm, Schriftführerin Gabi Haser, die Beisitzerinnen Hella Fröhner und Heidi Schrade sowie die Kassenprüfer Georg Hafner und Matthias Lapschies,

Bernhard Platt lud dazu ein, am Donnerstag 19.30 Uhr, im Franziskanerkloster die Lesung des Buchautors Eduard Maass zu besuchen. Dieser ist seit mehr als 20 Jahren bei der Hospizgruppe Balingen als Sterbebegleiter tätig. Seit einem Schlaganfall vor 13 Jahren hat er das Gefühl von einem Engel begleitet zu sein.