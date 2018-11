Hopfenhaus bleibt „Haus der kleinen Forscher“

Seit mittlerweile zehn Jahren sind im Kindergarten Hopfenhaus regelmäßig kleine Forscher am Werk. Bereits zum fünften Mal erhielt die Einrichtung nun eine Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“. Zu diesem besonderen Ereignis hatte sich hoher Besuch angesagt. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm, Otto Sälzle, überreichte den Kindern im Beisein der CDU-Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer die Urkunde.

Beide Gäste zeigten sich sehr angetan von den lebhaften Demonstrationen der Forscheraktivitäten, die von den Kindern unter der Anleitung von Silvia Steinert und Irina Prokopenko selbst gestaltet wurden. Auch wurde die Besonderheit hervorgehoben, dass der Kindergarten Hopfenhaus eigens einen speziellen Forscherraum eingerichtet hat. Die IHK Ulm bietet jährlich über 30 Workshops für Erzieherinnen und Erzieher an, um frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu fördern. Hieran nehmen viele pädagogische Mitarbeiter der Stadt Ehingen teil. Ziel der Fortbildungen ist es, die pädagogischen Fachkräfte zu befähigen, mit Mädchen und Jungen MINT-Fragen und Themen zu erforschen. Teilnehmende erfahren, wie sie Kinder qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen begleiten. Bürgermeister Sebastian Wolf betonte, dass die erneute Auszeichnung für den Kindergarten Hopfenhaus deutlich macht, dass das Engagement und der Einsatz für frühzeitige MINT-Bildung in der Region und besonders in Ehingen einen hohen Stellenwert genießt.